Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Los primeros informes indican que los artefactos fueron lanzados con drones

Una nueva jornada violenta se registró este viernes 26 de diciembre en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de que se reportó un ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento.

De acuerdo con medios locales, la detonación de los artefactos ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando los ciudadanos reportaron las explosiones en un inmueble ubicado en la salida del municipio.

El ataque con explosivos fue confirmado por las autoridades municipales, de acuerdo con Luz Noticias, quienes declararon que se realizó con el uso de drones contra un almacén del Ayuntamiento.

Tras la fuerte detonación, el inmueble comenzó a incendiarse y generó una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

Ante la emergencia, elementos de emergencia se movilizaron al sito para realizar labores de control y sofocación del fuego.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas derivado de la explosión, solo daños materiales en las instalaciones.

Hechos violentos no cesan

Escuinapa se ha convertido en el principal sitio donde se han registrado enfrentamientos y hechos violentos en el estado de Sinaloa.

La entidad vive una ola de violencia desde el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa iniciaron una guerra interna por el control de su dominio tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal.

Se trata del tercer reporte en la semana de la detonación de explosivos en Escuinapa.

A más de un año, esta disputa ha provocado poco más de 2 mil homicidios en Sinaloa; sin embargo, en los últimos días la violencia se ha concentrado en el sur de la entidad, en su colindancia con Nayarit.

Este hecho sucede dos días después de que

*Información en desarrollo...

