Quién es “La Chely”, que llevaría 10 años decapitando y sacando corazones, está ligada al Cártel de Sinaloa

La Chely, presunta sicaria del Cártel de Sinaloa, fue detenida por el la FGE y el FBI en El Paso, Texas. (FGE Chihuahua)

Michelle Angélica P. V., también conocida como “La Chely”, fue detenida el pasado 16 de febrero de 2024 en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y el FBI en El Paso, Texas.

Considerada prioritaria tanto en México como en Estados Unidos por su presunta implicación en asesinatos de extrema brutalidad, esta joven emergió como figura clave al frente de una célula de los Artistas Asesinos, organización criminal que operaba en Ciudad Juárez y que ganó notoriedad por la violencia de sus actos en la frontera norte.

Destacó el rápido ascenso criminal de Michelle Angélica, quien, según autoridades, se vinculó a los Artistas Asesinos en la adolescencia, iniciando su carrera delictiva a los 13 años de edad.

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

De “delincuente juvenil” a asesina de sangre fría

De acuerdo con el fiscal Carlos Salas, su entorno estuvo marcado por episodios persistentes de violencia doméstica y comunitaria, así como por registros de violencia sexual que nunca fueron esclarecidos ni seguidos institucionalmente.

Las investigaciones judiciales documentaron que “La Chely” habría participado en al menos cinco homicidios y que enfrentaba tres órdenes de aprehensión al momento de su detención.

El grupo encabezado por Michelle Angélica se distinguió por recurrir a métodos notablemente violentos, con crímenes que incluyeron desde decapitaciones hasta mutilaciones y la extracción de órganos, posibles manifestaciones de "rituales satánicos“.

La célula operaba bajo órdenes emitidas desde el interior del Cereso 3 de Ciudad Juárez, y hacía uso de armas blancas como cuchillos, hachas y machetes. Los cuerpos, en algunas ocasiones, eran abandonados en espacios públicos, lo que intensificó la alarma social.

Sin embargo, esto no siempre fue así, pues la joven transitó de participar en infracciones juveniles a ser considerada “una fría asesina”.

Elementos del Ejército acordonan la escena del crimen donde abandonaron cinco cuerpos en Culiacán (REUTERS/Jesus Bustamante | Archivo)

Casos relevantes en los que La Chely participó

Entre los crímenes que les fueron formalmente imputados destacan los casos ocurridos en noviembre de 2023, donde se identificó a las víctimas: Laura Alejandra y Armando R. M. Sus cuerpos aparecieron luego de ser asfixiados, envueltos en cobijas dentro de un vehículo.

En otro episodio, el de Jorge R. R., la violencia alcanzó niveles extremos, ya que el cuerpo fue decapitado, mutilado y sufrió la extracción del corazón y la lengua.

Peritajes en la escena revelaron la presencia de supuestos órganos humanos y sustancias ilícitas, reforzando la hipótesis de prácticas ritualistas asociadas a los crímenes. De acuerdo con El Sol de México, estigos protegidos declararon que Michelle Angélica ejercía un liderazgo directo sobre el grupo, emitiendo órdenes y participando activamente en los hechos.

Tras el arresto de cinco integrantes de la célula en diciembre de 2023, Michelle Angélica evadió la captura debido a su capacidad para alternar refugio entre Ciudad Juárez y El Paso, desplazándose binacionalmente para evitar a las autoridades.

La detención de La Chely

Este patrón le permitió permanecer prófuga durante semanas, hasta que una operación de inteligencia del FBI logró su localización y captura en un hotel de El Paso.

Tan sólo horas después de su detención, Michelle Angélica fue extraditada a México, presentada ante el juez de control y recluida en el Cereso 3 de Ciudad Juárez. El 21 de febrero de 2024 compareció en diferentes audiencias, donde se formalizó su vinculación a proceso por los homicidios mencionados.

La evidencia presentada incluyó declaraciones de testigos protegidos y peritajes forenses, atribuyéndole un papel activo y organizador en los asesinatos. En el caso del doble homicidio, se determinó que una de las víctimas mantenía una relación de amistad con Michelle Angélica tras compartir reclusión en el Cereso; el ataque ocurrió luego de una discusión en una vivienda de la colonia Sierra Vista.

El proceso por el asesinato de Jorge R. R. se agravó ante el hallazgo del cuerpo descuartizado, distribuido en siete bolsas plásticas. El grupo del que formaba parte fue vinculado a más de 20 posibles homicidios, aunque los procesos formales en su contra se centran en tres casos con pruebas contundentes.

El historial de Michelle Angélica P. V. y su capacidad para operar de ambos lados de la frontera la colocaron como objetivo central de las autoridades. Su habilidad para evadir cercos policiacos marcó tanto su ascenso dentro de los Artistas Asesinos como el desenlace que condujo a su detención.