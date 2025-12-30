Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Un domicilio utilizado para el resguardo de armamento de alto poder fue asegurado por autoridades federales y estatales en el sector Portalegre Residencial, al norte de Culiacán, Sinaloa, donde se localizó armamento de uso exclusivo del Ejército, miles de cartuchos, equipo táctico y una camioneta con blindaje artesanal.
De acuerdo con el comunicado oficial, durante patrullajes preventivos y de vigilancia, los agentes detectaron un domicilio con el acceso abierto, en cuyo interior observaron a un sujeto armado, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga, primero hacia el interior del inmueble y posteriormente entre viviendas aledañas.
Al ingresar al domicilio, los elementos de seguridad localizaron un arsenal de alto poder, consistente en:
- 3 ametralladoras
- 1 fusil Barrett
- 9 armas largas
- 6 armas cortas
- Cargadores de distintos calibres
- Miles de cartuchos
- Equipo táctico
- 1 camioneta con blindaje artesanal
Inmueble quedó bajo resguardo federal, no hay detenidos
Tras el hallazgo, el inmueble y los indicios fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de la Policía Estatal, mientras se gestiona la Orden Técnica de Investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará la cantidad exacta y características del material bélico localizado.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por los hechos, sin embargo, la policía creó un cerco de seguridad para dar con el paradero del sospechoso que se encontraba al interior del inmueble.
Cabe señalar que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Refuerzan seguridad en Culiacán
Las autoridades señalaron que este aseguramiento forma parte de los operativos interinstitucionales de vigilancia y combate a la delincuencia organizada en la capital sinaloense.
Finalmente, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reiteraron su compromiso de salvaguardar la integridad de la población y recordaron a la ciudadanía que pueden reportar cualquier situación de riesgo a través del 911 o realizare denuncias anónimas al 089.
Autoridades aseguran “vehículo monstruo” tras enfrentamientos en Escuinapa
El pasado 29 de diciembre las autoridades federales realizaron un operativo en el municipio de Escuinapa, donde aseguraron un vehículo monstruo (una camioneta pesada con blindaje artesanal) y un arsenal.
De acuerdo con información oficial, durante un reconocimiento terrestre en la zona de la calle Río Culiacán, colonia El Palmito, municipio de Escuinapa, los militares localizaron:
- 1 vehículo sin registro y equipado con blindaje artesanal
- 1 arma larga
- 14 cargadores
- 115 cartuchos útiles
El operativo se desplegó tras los recientes enfrentamientos en la región, donde la presencia de vehículos modificados para resistir ataques se volvió un indicador de la escalada de violencia en la zona.
Violencia en Escuinapa, la guerra del Cártel de Sinaloa persiste
Durante el mes de diciembre, Escuinapa sigue enfrentando una serie de hechos violentos que incluyen balaceras, ataques con drones, explosiones, víctimas fatales y bloqueos carreteros.
Entre los hechos que más destacaron se encuentran:
- El 17 de diciembre se registraron enfrentamientos entre grupos armados, uso de drones con explosivos, ataques a viviendas, vehículos incendiados y bloqueos en la autopista Mazatlán-Tepic
- El 21 de diciembre hubo una nueva ola de violencia, con enfrentamientos armados que dejaron al menos tres muertos, entre ellos un adulto mayor y un taxista
- El 24 de diciembre ocurrieron explosiones y enfrentamientos en la zona sur de la cabecera municipal, especialmente en la colonia El Roblito. Las detonaciones provocaron pánico y daños en viviendas, con columnas de humo visibles