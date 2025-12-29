“Tiene que explicar fiscalía de Veracruz por qué acusa de terrorismo a periodista”: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum declaró que desconoce el motivo por el cuál la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, calificó de terrorismo los actos del periodista Rafael León Segovia. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que desconoce el motivo por el cuál la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, calificó de terrorismo los actos del periodista Rafael León Segovia, reportero de fuentes policiacas detenido el pasado 24 de diciembre.

Según aclaraciones de la mandataria, la Fiscalía tendrá que esclarecer los hechos y explicar públicamente porqué califico de “terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y actuación contra las instituciones de seguridad pública” si dicho delito nunca se ha usado en México anteriormente.

“Yo lo dividiré en tres temas, el primero: no sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo. Tendrá que explicarlo la Fiscalía de Veracruz porque no ha habido una acusación por terrorismo en México nunca.

“Segundo, libertad de expresión por encima de todo. Tercero, si hay un delito que haya cometido esta persona aún cuando sea periodista, un delito probado real, en todo caso tiene que explicarlo la Fiscalía, que no tenga que ver con su trabajo periodístico”, apuntó la mandataria durante La Mañanera del Pueblo.

Gobernadora de Veracruz desconoce la clasificación de terrorismo, esperará explicaciones de la Fiscalía junto a la presidenta

Sheinbaum también señaló que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, desconoce los motivos de la Fiscalía del estado para calificar de terrorismo las acciones del periodista, además, aseguró que junto a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estarán al pendiente del caso.

“Escuché la declaración de la gobernadora, estuvo en contacto con ella la Secretaria de Gobernación y estamos esperando que la Fiscalía de Veracruz pueda dar más información sobre el caso.

“La información que me dio la gobernadora es lo que dijo públicamente, que tiene que explicar la Fiscalía, entonces sería muy bueno que entre más pronto mejor, explique la fiscalía del estado”, finalizó la mandataria en su conferencia matutina.

Hostigamiento sistemático por labor periodística de macro criminalidad en Veracruz

De acuerdo con información compartida por Article 19, el periodista denunció por años hostigamiento sistemático por parte de las autoridades locales, mismas que abrieron carpetas de investigación que fueron absueltas en ocasiones previas por falta de fundamentos.

Asimismo, el medio aseguró que Rafael León Segovia y otros colaboradores periodísticos exhibieron irregularidades en la actuación de la Fiscalía de Veracruz, lo que refuerza la idea del uso del aparato penal como mecanismo de presión, intimidación y criminalización por el labor de investigación periodístico al sur del estado.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle declaró recientemente que “en Veracruz se ha vivido un año donde perdura la libertad de expresión, incluso con exceso en la entidad. En materia de libertad de expresión no se coarta a nadie y todos son iguales ante la ley”.

¿Qué se sabe del arresto del periodista acusado por terrorismo?

Recientemente, Garddiel León Oropeza, hijo del periodista arrestado, la detención ocurrió al rededor de las 08:55 horas el pasado 24 de diciembre cuando el periodista salía de su vivienda.

Según el testimonio de León Oropeza, la captura fue realizada por agentes ministeriales y durante el operativo se registraron diversas irregularidades, entre ellas la sustracción de un vehículo que se encontraba estacionado y el presunto robo de dinero en efectivo.

“Mi padre no es terrorista. Si un coche bomba en Michoacán no lo consideraron así, ¿Cómo van a acusar de terrorista a un periodista que solo hace su trabajo? Es una persecución que ya lleva tiempo.

“Ya le habían echado ácido a su carro e investigado nuestras cuentas, pero como no encontraron nada, ahora vienen a inventar esto”, declaró el hijo de Rafael León.

Las declaraciones de Garddiel León Oropeza refuerzan aún más la existencia de un patrón previo de asedio en su contra, mismos que la presidenta reiteró que deben explicarse y esclarecerse.