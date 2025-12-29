Prepara caldillo norteño, una receta casera de res con verduras que conquista por su auténtico sabor

Caldillo norteño, un guiso tradicional del norte de México - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldillo norteño es una muestra clara de cómo la cocina del norte de México transforma los ingredientes en platillos llenos de carácter.

Nacido en regiones donde el clima es extremo y los ingredientes deben rendir al máximo, este guiso combina carne de res, verduras y un caldo ligero que reconforta desde el primer sorbo.

A diferencia de otros guisos más espesos, el caldillo se distingue por su sencillez bien pensada. Cada ingrediente tiene un propósito: la carne aporta profundidad, el jitomate da acidez, y las verduras equilibran el conjunto.

Servido caliente y acompañado de tortillas de harina, el caldillo norteño no solo alimenta, también cuenta una historia de trabajo, hogar y tradición. Es un platillo cotidiano que logra permanecer vigente gracias a su sabor y capacidad de reunir a la familia alrededor de la mesa.

Receta de caldillo norteño

Caldillo norteño combina carne, papas y chiles en una sabrosa y ligeramente picante salsa roja. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Su preparación es rápida y rápida dando un resultado delicioso.

Ingredientes

4 cucharadas de aceite de maíz

1 bistec grueso de res de aguayón o de bola

1 cebolla mediana picada finamente

2 dientes de ajo picados finamente

1 jitomate grande escalfado, sin piel, y licuado

3 chiles poblanos sin semillas ni venas, pelados y picados

1 taza de ejotes limpios y picados

2 calabacitas cortadas en cubos chicos

2 papas medianas cortadas en cubos chicos

1 cucharada de pan molido

sal y pimienta, al gusto

Preparación

Ponga sobre el fuego un sartén con 2 cucharadas de aceite de maíz y dore la carne durante 3 minutos de cada lado; reserve por separado el jugo resultante

Coloque sobre el fuego una cazuela con el aceite restante; pique la carne y fríala durante un par de minutos. Agregue la cebolla y el ajo, fría todo durante 8 minutos, añada el jitomate y fría durante 10 minutos más

Agregue a la cazuela 4 tazas de agua caliente, el jugo que soltó la carne y sal y pimienta al gusto. Deje que todo se cueza durante 20 minutos o hasta que la carne se suavice. Añada los chiles y los ejotes y deje cocer todo durante 10 minutos más. Incorpore los cubos de calabacita y de papa, así como 1 taza de agua caliente. Cuando todos los vegetales estén cocidos, espolvoree el pan molido al caldillo. Si la preparación no está caldosa, añada agua suficiente para obtener esta consistencia. Verifique la cantidad de sal y de pimienta, deje que hierva de nuevo y retire el caldillo del fuego

Sirva el caldillo caliente acompañado con tortillas de harina

¿Para qué sirve el ajo?

El ajo aporta muchos beneficios a la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo cumple una función esencial dentro del caldillo norteño, su sabor intenso al cocinarse se suaviza y aporta profundidad, actuando como un puente entre la carne y el jitomate.

Ha sido valorado tradicionalmente por su papel dentro de una alimentación cotidiana equilibrada. Su uso frecuente responde no solo a la costumbre, sino a su sabor y aporte en cada comida para el que se ocupa. Además de destacar que brinda muchos beneficios para la salud.

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), “el consumo de ajo a través de alimentos o como concentrados suplementicios ha mostrado efectos positivos como preventivo o coadyuvante en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, desórdenes inflamatorios, colesterol alto, diabetes, hipertensión y obesidad”.

¿Cuáles son los beneficios de comer calabacitas?

Las calabacitas son un ingrediente esencial en la cocina mexicana y base de recetas saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las calabacitas aportan frescura y suavidad al platillo contrastando con la intensidad de la carne y el caldo. Su sabor discreto permite que absorban los aromas del guiso, integrándose de manera natural al platillo.

Según menciona la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “son una fuente de potasio, un nutriente amigable con el corazón que ayuda a moderar su presión sanguínea. También es rica en vitaminas del complejo B, folato, B6, B1, B2, B3, y colina, y de minerales como hierro, manganeso, y fósforo”.

Son un vegetal ligero que ayuda a equilibrar comidas más contundentes. Su presencia hace que el caldillo sea más completo y amable, ideal para consumirse como plato principal sin resultar pesado.