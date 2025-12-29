Noroña arremete contra Pedrito Sola por su critica al accidente del Tren Interoceánico: “Eres un cerdo”

Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

El senador Gerardo Fernández Noroña lanzó duras críticas contra personajes políticos y figuras del espectáculo que se han manifestado en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, luego de que la tarde del domingo 28 de diciembre se reportara el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La controversia escaló cuando Pedro Sola, conductor de espectáculos en una de las televisoras con mayor cobertura en México, publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a la actual administración federal por el accidente ferroviario.

“Resulta que se descarriló el Tren Interoceánico y hubo 13 muertos y varios heridos. ¿Qué pasaría? Nada le sale bien a esta administración”, escribió el presentador.

La respuesta de Noroña contra el conductor de espectáculos

El mensaje no pasó desapercibido para Fernández Noroña, quien respondió de manera frontal y con lenguaje ofensivo contra el conductor, a quien acusó de defender intereses empresariales.

“Eres un cerdo. Que llegues a esos niveles de lambiscón por defender que tu patrón no pague impuestos te acredita como un ser deleznable”, expresó el legislador en redes sociales.

Crédito: X(@fernandeznorona)

Al corte de esta nota, el conductor de espectáculos no se ha pronunciado.

Noroña defiende a la 4T de las críticas por Tren Interoceánico

Fernández Noroña criticó la actitud de “la derecha” ante recientes accidentes, acusando a sus adversarios de lucrar políticamente con la tragedia.

El legislador afirmó: “La manera como la derecha lucra con los accidentes, es vomitivo”, y aseguró que se llevará a cabo una investigación para esclarecer el descarrilamiento de una locomotora del Tren Interoceánico, incidente que dejó 13 personas fallecidas, 44 hospitalizadas y 12 más sin localizar de acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar).

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

El representante subrayó que se conocerá la verdad sobre el accidente y anticipó que no habrá impunidad para los responsables. “Que lo oiga bien la derecha y luego no acuse persecución política, no habrá impunidad”, advirtió Fernández Noroña.

Asimismo, Noroña respondió algunas críticas en ‘X’, como la que realizó a la senadora panista, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien la tarde de la tragedia en Oaxaca publicó en sus redes sociales:

“No es por el día de los inocentes, es real. Con el balastro de los amigos no podía saberse. Mis oraciones a los afectados y sus familias” ante esto, el senador la llamó “canalla”, también señaló que la legisladora posee una “calidad humana ínfima (...) que cada día superas”.

Fernández Noroña también manifestó su apoyo a los afectados por el accidente del tren interoceánico. El legislador publicó un mensaje en el que expresó: “Toda mi solidaridad con familiares y amigos de las personas que fallecieron en el accidente del tren interoceánico”.