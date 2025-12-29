México

La camioneta exploradora no detectó fallas en la vía del Tren Interoceánico antes del accidente, informó la Marina

El vehículo circuló una hora y media antes de que ocurriera el accidente que dejó 13 muertos y más de casi 100 heridos

Guardar
El titular de la Secretaría
El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó lo ocurrido el 28 de diciembre. (Gobierno de México)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció que se desplegaron 360 navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aereas y un dron.

Además, comentó que se contó con el apoyo de bomberos tanto del hospital Matías Romero como de la Cruz Roja, así como de empresas privadas.

De acuerdo con Morales Ángeles, antes de que el tren Interoceánico circulara, la camioneta exploradora, que es un vehículo terrestre al que se le incorporan ruedas metálicas retractiles para que pueda recorrer la vía del tren, se trasladó de un punto a otro una hora y media antes sin que reportara alguna anomalía.

De acuerdo con el secretario de marina, este recorrido lo hace siempre para confirmar que no hay obstáculos ni problemas inesperados, como los derivados por inclemencias del tiempo en la vía. El explorador dijo que estaban bien las vías antes de que circulara el interoceánico.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

MarinaTren InteroceánicoOaxacamexico-noticias

Más Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 29 de diciembre en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Detienen a ‘El Luki’, jefe de plaza del CJNG en Macuspana, Tabasco

Este sujeto se le relaciona con múltiples homicidios, extorsión y venta de droga, por lo que es considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad

Detienen a ‘El Luki’, jefe

Tipo de cambio hoy 29 de diciembre: cuánto cuesta el dólar canadiense en México

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio hoy 29

Eugenio Derbez bromea con una nueva temporada de ‘La Familia P. Luche’ y lo destrozan: “Solo así revive tu carrera”

El mensaje, que jugó con la nostalgia de millones de seguidores, provocó una ola de reacciones negativas

Eugenio Derbez bromea con una

El sensible mensaje de Itzel Barro, conocida como ‘Hola Enfermera’, tras el hallazgo sin vida de su prima en Cancún

La famosa esposa de ‘El Capi’ Pérez pidió a sus seguidores discreción luego de que se confirmara la muerte de Nataly Montserrat González Barro

El sensible mensaje de Itzel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así define el gobierno de

Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Detienen a tres personas tras cateos simultáneos en Querétaro por delitos contra la salud

Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

ENTRETENIMIENTO

El sensible mensaje de Itzel

El sensible mensaje de Itzel Barro, conocida como ‘Hola Enfermera’, tras el hallazgo sin vida de su prima en Cancún

Lucero escribe desgarrador mensaje tras muerte de Jorge Lozano Soriano, creador de ‘Lazos de Amor’: “Mi tesoro”

Los Tigres del Norte en Los Simpson: así fue su aparición con el “Corrido de Pedro y Homero”

Pepe Aguilar presume su buena relación con Christian Nodal: “Mi yerno”

Ángela Aguilar hace cover en inglés en evento de los Grammy y divide opiniones en redes

DEPORTES

¿Messi y Cristiano disputarían un

¿Messi y Cristiano disputarían un partido en el Estadio Banorte en menos de 15 días? Esto se sabe hasta ahora

Cuándo juega Santiago Giménez y los demás mexicanos en Europa

Chivas golea a Irapuato en su primer partido de pretemporada

Lucas Ocampos sufre parálisis facial: ¿Cuál es el estado de salud del jugador de Rayados?

¿Qué jugadores de Chivas que fueron campeones en el 201 quedan en el club?