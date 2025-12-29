La camioneta exploradora no detectó fallas en la vía del Tren Interoceánico antes del accidente, informó la Marina

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó lo ocurrido el 28 de diciembre. (Gobierno de México)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció que se desplegaron 360 navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aereas y un dron.

Además, comentó que se contó con el apoyo de bomberos tanto del hospital Matías Romero como de la Cruz Roja, así como de empresas privadas.

De acuerdo con Morales Ángeles, antes de que el tren Interoceánico circulara, la camioneta exploradora, que es un vehículo terrestre al que se le incorporan ruedas metálicas retractiles para que pueda recorrer la vía del tren, se trasladó de un punto a otro una hora y media antes sin que reportara alguna anomalía.

De acuerdo con el secretario de marina, este recorrido lo hace siempre para confirmar que no hay obstáculos ni problemas inesperados, como los derivados por inclemencias del tiempo en la vía. El explorador dijo que estaban bien las vías antes de que circulara el interoceánico.

