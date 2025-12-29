México

Más de un millón de personas recibieron atención del C5 Edomex durante 2025

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detalló las cifras registradas por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de la entidad

Instalaciones del C5 Edomex Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5 Edomex) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México brindó apoyo a más de un millón de personas en solicitudes médicas, de protección civil, seguridad y servicios públicos durante 2025.

El organismo estatal atendió estas demandas a través de la línea de emergencias nacional 9-1-1, donde se recibieron más de tres millones de llamadas entre el 1 de enero y el 25 de diciembre, de acuerdo con información oficial difundida por la propia dependencia.

Mediante un comunicado, la institución compartió cifras oficiales que demuestran la cantidad de llamadas improcedentes y procedentes, además del tipo de asistencia registrada, entre otros puntos relevantes.

Crecen los reportes reales y la atención a emergencias

Según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), del 1 de enero al 25 de diciembre de 2025 recibieron un total de 3 millones 300 mil 206 llamadas, sin embargo, la mayoría no procedió.

  • 1 millón 22 mil 701 correspondieron a emergencias reales
  • 2 millones 277 mil 505 fueron improcedentes

Asimismo, las autoridades detallaron qué propósito tuvo la asistencia brindada a las llamadas que sí fueron atendidas durante el periodo, destacando las siguientes cifras:

  • 176 mil 141 peticiones médicas
  • 59 mil 528 relacionadas con protección civil
  • 561 mil 413 de seguridad
  • 8 mil 274 referidas a servicios públicos
  • 123 mil 257 para asistencia
  • 94 mil 88 de otros servicios
Instalaciones del C5 Edomex Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

En el comunicado que reveló las cifras, las autoridades reiteraron la importancia del uso correcto y responsable del número 9-1-1 para garantizar la atención efectiva de emergencias, además, la SSEM señaló que existe un incremento en llamadas reales, lo cual reflejaría una mayor confianza ciudadana en los mecanismos de atención.

Recuperación de vehículos y acciones de videovigilancia

La dependencia informó que, con el apoyo del sistema de Arcos Carreteros, se logró la recuperación de 1 mil 570 vehículos reportados como robados, además, durante acciones de videovigilancia y monitoreo preventivo se identificaron 8 mil 780 incidentes.

Por otra parte, medios oficiales señalaron que el personal del C5 también atendió 8 mil 654 llamados a través del botón de auxilio y se detuvo a 1 mil 432 personas, lo cual reforzó la capacidad de respuesta de las autoridades en situaciones de riesgo.

Atención a la violencia de género y denuncias anónimas

Las cifras fueron reveladas por la Secretaría de Seguridad del Edomex Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Como parte de las directrices de las Mesas de Paz, llevadas a cabo en la entidad, la Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de la Violencia de Género respondió 20 mil 680 llamadas, dio seguimiento a 4 mil 867 casos y realizó 279 acompañamientos a víctimas.

Por otro lado, las cifras detallaron que el sistema de Denuncia Anónima 089 recibió 71 mil 3 reportes, de los cuales 44 por ciento se relacionaron con extorsiones.

De manera adicional, en el informe oficial señalaron que el servicio de Infracción Transparente brindó 47 mil 762 asesorías a conductores y ciudadanos.

