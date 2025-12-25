México

Chihuahua, Jalisco y Edomex, los estados con más homicidios dolosos en Navidad

El 24 de diciembre ocurrieron 15 homicidios tan sólo en estas tres entidades federativas


Chihuahua, Jalisco y Estado de México encabezaron el número de víctimas por homicidio doloso el 24 de diciembre de 2025, según el informe oficial. (Imagen de archivo. EFE/Luis Torres)

Chihuahua, Jalisco y el Estado de México presentaron el mayor número de víctimas por homicidio doloso el pasado 24 de diciembre de 2025, consolidando su posición como las entidades con mayor incidencia en este delito.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Informe de Seguridad, emitido por un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elaborado con datos de las fiscalías estatales, entre los tres estados sumaron un total de 15 casos.

El estado de Chihuahua sumó seis víctimas en un solo día, mientras Jalisco reportó cinco delitos de la misma especie y el Estado de México contabilizó cuatro.

Policía municipal presuntamente se suicida
Policía municipal presuntamente se suicida en Cuautitlán, Edomex (Sintoniática Digital/FB)

Homicidios dolosos en Navidad

Estos datos colocan a las tres entidades en el primer plano nacional por el número de homicidios dolosos registrados, de acuerdo con el documento oficial.

El informe desglosa que, de un total de 42 homicidios ocurridos en la jornada, estas tres entidades concentran más de una cuarta parte de los casos.

Mientras tanto, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, entre otros, reportaron cero homicidios dolosos.

El gobierno de México informó que el país registró una disminución de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, lo que convierte a noviembre de 2025 en el mes con menor incidencia de este delito desde 2015.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció estos avances durante la presentación del informe de seguridad. Según el reporte oficial, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó de 86.9 a 54.7 en el periodo mencionado.

Esta reducción equivale a 32 homicidios menos cada día. La administración federal atribuye este resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual ha sido reforzada con operativos focalizados y coordinación interinstitucional.

Durante la presentación del balance, Sheinbaum resaltó que “la disminución en el número de homicidios dolosos es resultado de la colaboración entre las entidades federativas y el gobierno federal”.

Agregó que noviembre de 2025 se ubicó como el mes con el menor registro de víctimas desde 2015, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.


En comparación con septiembre de 2024, las 7 entidades que mantuvieron mayor número de homicidios dolosos también tuvieron tendencia a la baja. (Presidencia)

Disminución de homicidios

Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, las autoridades reportaron la detención de 38 mil 773 personas vinculadas a delitos de alto impacto, el aseguramiento de 20 mil 169 armas de fuego, la incautación de 311 toneladas de droga y la desarticulación de 1,760 laboratorios clandestinos.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que el promedio diario anual de homicidios dolosos en 2025 disminuyó 35% respecto a 2018, pasando de 100.5 a 65.1 víctimas por día.

Según la funcionaria, 2025 se perfila como el año con menor número de homicidios dolosos desde que se tiene registro.

El reporte presentado señala que siete entidades concentraron el 51% de los homicidios dolosos de enero a octubre de 2025: Guanajuato (11%), Chihuahua (7.6%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.5%), Guerrero (5.7%) y Michoacán (5.5%).

Al comparar enero-noviembre de 2024 con el mismo periodo de 2025, 26 entidades lograron reducir el promedio diario de homicidios.

Entre las reducciones más notorias destacan Guanajuato con 58% respecto a febrero de 2025, Estado de México con 52% y Nuevo León con 67% respecto a septiembre de 2024.

La presidenta Sheinbaum también subrayó la disminución de la extorsión, derivada de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Anunció una próxima reunión con gobernadores para impulsar la adopción de la Ley General en materia de Extorsión en todas las entidades federativas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que, durante el periodo analizado, se incautaron más de 4 millones de pastillas de fentanilo y se desarticularon laboratorios clandestinos y áreas de acopio de drogas.














