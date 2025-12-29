México

Diputada del PT propone reforma para “reasignar” viviendas abandonadas

La iniciativa plantea la reintegración de casas inutilizadas y asegurando procesos sin intermediarios

La diputada federal dle PT, Lilia Aguilar. Foto: Cuartoscuro

La diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Partido del Trabajo, impulsa una iniciativa legislativa orientada a que el gobierno recupere el manejo de la vivienda en condición de abandono en México, y que estos inmuebles sean reasignados a nuevos propietarios.

Plantea que la Política Nacional de Vivienda incluya mecanismos institucionales específicos para la recuperación de estos inmuebles, bajo criterios de legalidad, habitabilidad, accesibilidad y ubicación, con el propósito de evitar el resurgimiento de esquemas fallidos que propiciaron deterioro urbano y conflictos sociales en el pasado.

Dentro de su propuesta, Aguilar Gil enfatiza en la importancia de establecer restricciones eficaces que impidan la persistencia del fenómeno de vivienda abandonada.

Incide en que las políticas deben modificarse para ofrecer certidumbre real a los beneficiarios, de modo que estos residan en viviendas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.

Además, llama a que la recuperación y reasignación de estos inmuebles se desarrolle con total transparencia y certeza jurídica, suprimiendo la intermediación de procesos ineficaces, como las subastas, y fomentando una relación directa entre los organismos de vivienda y las personas solicitantes.

La legisladora del PT propone cambios a la Ley de Vivienda para atender abandono de inmuebles

La legisladora propone modificaciones puntuales a la Ley de Vivienda, entre ellas la adición de fracciones XIII al artículo 6, XVII al artículo 8 y un nuevo párrafo al artículo 12.

Según Aguilar Gil, el Programa Nacional de Vivienda deberá contener estrategias y líneas de acción orientadas a la recuperación y reasignación de vivienda abandonada hacia la población que la demanda.

Además, establece que el porcentaje de viviendas en estado de abandono debe integrarse como un criterio para evaluar el logro de los objetivos del Programa Nacional y la eficacia de las dependencias encargadas de instrumentarlo.

En la exposición de motivos enviada a la Comisión de Vivienda, destaca que no todas las viviendas deshabitadas pueden ser recuperadas.

Por ello, sostiene que resulta indispensable definir parámetros claros y viables para la reincorporación de estos inmuebles al mercado habitacional.

Aguilar Gil subraya la necesidad de que el Estado retome la rectoría en la materia, aplicando una política integral que contemple tanto la situación material de las viviendas como su contexto urbano: infraestructura, servicios y cercanía a las fuentes de empleo.

La diputada afirma en su iniciativa: “La política de vivienda debe cambiar para lograr que las personas beneficiadas tengan la certeza de que han encontrado el bien preciado que les brindará todos los derechos”.

Una reforma propone soluciones a viviendas abandonadas en México

  • La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propone modificar la Ley de Vivienda para incluir mecanismos institucionales que permitan la recuperación de viviendas en abandono, respetando legalidad y criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación.
  • La iniciativa plantea que el Programa Nacional de Vivienda incorpore estrategias para recuperar y reasignar viviendas abandonadas a quienes las soliciten.
  • Se propone que el porcentaje de viviendas en abandono sea un criterio de evaluación del programa y de las dependencias responsables de su implementación.

