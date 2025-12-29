México

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Si no sabes qué más
Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo más escuchado

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

La canción de Peso Pluma y Tito Double P se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la primera posición.

2. daño

Peso Pluma y Tito Double P

Lo más nuevo de Peso Pluma y Tito Double P, daño, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. ni pedo

Peso Pluma y Tito Double P

ni pedo se ubica en el tercer lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 4. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Peso Pluma y Tito Double P.

4. bckpckbyz

Peso Pluma y Tito Double P

Esta es la canción de Peso Pluma y Tito Double P que se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

En quinto lugar, continúa esta canción de Peso Pluma y Tito Double P.

6. putielegante

Peso Pluma y Tito Double P

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Tito Double P. Quizás por esto es que putielegante debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. billete

Peso Pluma y Tito Double P

billete, interpretado por Peso Pluma y Tito Double P, continúa en el séptimo lugar de la lista.

8. intro

Peso Pluma y Tito Double P

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma y Tito Double P. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada intro, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. trucha

Peso Pluma y Tito Double P

trucha se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Peso Pluma y Tito Double P está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

busca dominar la guerra por el streaming.
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.

