Cuándo se estrena en México la temporada 8 de ‘Malcolm el de en medio’: Disney confirma fecha, capítulos y adelanto

El programa logró conectar con el público local gracias a su retrato de una familia disfuncional, un humor directo y personajes entrañables

La serie “Malcolm el de en medio” se convirtió en un referente de la televisión en México, donde su emisión regular en canales abiertos y de paga consolidó una base de seguidores persistente.

Desde su estreno original, el programa logró conectar con el público local gracias a su retrato de una familia disfuncional, un humor directo y personajes entrañables, lo que permitió que nuevas generaciones redescubrieran la historia año tras año.

El regreso de Frankie Muniz como Malcolm, junto a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, revive el interés por una de las producciones más vistas y queridas en el país.

La noticia sobre la nueva miniserie, titulada “Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair”, generó una ola de expectativas en redes sociales mexicanas, donde la comunidad de fanáticos se mantiene activa y atenta a cada adelanto.

La confirmación de la fecha de estreno provocó que miles de usuarios retomaran debates sobre los episodios favoritos, los momentos más memorables y el impacto cultural que la serie mantuvo en México desde su primera emisión.

El elenco original regresa a Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair’

La miniserie contará con la participación del elenco principal: Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Chris Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama).

Entre las novedades destaca la incorporación de Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, el menor de los hermanos; Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm; y Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, quien toma el papel que originalmente interpretó Erik Per Sullivan, ausente de la actuación desde el cierre del programa.

La trama girará en torno al 40º aniversario de bodas de Hal y Lois, un evento que provoca el reencuentro de la familia después de más de una década.

Según la sinopsis, Malcolm regresa a casa con su hija Leah tras la insistencia de sus padres, lo que da pie a una serie de situaciones tan absurdas como las que definieron el tono de la serie original. “Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer es alejarme de mi familia”, se escucha decir a Malcolm en el primer adelanto oficial.

Fecha de estreno confirmada y adelanto de Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair’

La plataforma Disney+ confirmó que la octava temporada de la serie estará disponible en México a partir del 10 de abril de 2026. La miniserie, que constará de cuatro episodios, también se estrenará en Hulu para el público de Estados Unidos y en Disney+ a nivel internacional. El acceso incluirá tanto los episodios clásicos como el nuevo contenido.

