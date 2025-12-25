Beca Rita Cetina 2026: cómo serán distribuidos los pagos de todo el año a los beneficiarios

La Beca Rita Cetina seguirá beneficiando a millones de estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública durante todo el 2026.

La iniciativa que fue puesta en marcha por el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 se ha concentrado en ayudar en su primera etapa a alumnos de secundaria. Sin embargo, el próximo año incorporará a niños de primaria y posteriormente preescolar.

El programa entrega a cada beneficiario un apoyo monetario de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. Además, cada padre de familia que tenga a más de un alumno registrado recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

¿Cómo serán distribuidos los pagos de la Beca Rita Cetina en el 2026?

De acuerdo con la dispersión de 2024, los beneficiarios recibirán sus cinco depósitos bimestrales durante los meses de febrero, abril, junio, octubre y diciembre.

Enero-febrero (se entrega en febrero)

Marzo-abril (se entrega en abril)

Mayo-junio (se entrega en junio)

Julio-agosto (no hay por ser periodo vacacional)

Septiembre-octubre (se entrega en octubre)

Noviembre-diciembre (se entrega en diciembre)

Cabe recordar que los depósitos se entregan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Además, las autoridades publican previamente el calendario de dispersión, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales en redes sociales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México).

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

El saldo de la Beca Rita Cetina está disponible para consulta en los cajeros automáticos y en las ventanillas del Banco del Bienestar. Para quienes desean un monitoreo más rápido de sus transacciones, la aplicación móvil representa una herramienta práctica, pues permite checar la cuenta en todo momento.

Una vez que se conoce la fecha asignada de pago, el beneficiario puede verificar si el depósito ya se reflejó tanto en el Buscador de Estatus en Línea como mediante la app del Banco del Bienestar. Para acceder al saldo o revisar el estatus por internet, se necesita la CURP del titular o de los hijos registrados; el procedimiento consiste en ingresar al sitio web oficial del Buscador de Estatus, capturar la CURP correspondiente y seleccionar “Bancarización”. Así, se muestran los detalles de cada pago, y después se escoge el periodo a consultar.

En la plataforma aparecen datos como el método elegido, la situación del depósito, la fecha y los periodos ya cubiertos por la dispersión.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Beca Rita Cetina ampliará su cobertura en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicaron que en enero de 2026 se podrán inscribir a la Beca Rita Cetina estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, mientras que en septiembre se podrán integrar los de 1°, 2° y 3°.

Tomando en cuenta la última convocatoria, el registro será en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los documentos correspondientes.

Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.

Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.

El objetivo de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un apoyo monetario para que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.