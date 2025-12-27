¿Ya tienes todo listo? Documentos y pasos para registrarte a la Beca Rita Cetina a partir de enero de 2026

La Beca Rita Cetina abrirá una nueva convocatoria a partir de enero de 2026 para que alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan integrarse.

La Beca Rita Cetina abrirá una nueva convocatoria a partir de enero de 2026 para que alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan integrarse.

La iniciativa fue implementada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde principios de 2025 con el objetivo de beneficiar con un apoyo económico a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) de planteles públicos, aunque en su primera etapa se ha enfocado solamente en estudiantes de secundaria.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y apoyar a que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina siguen recibiendo su pago del bimestre noviembre-diciembre (Foto: gobierno de México)

Detalles de la Beca Rita Cetina

El programa, implementado como política federal en las 32 entidades federativas de México, distribuye un apoyo bimestral de 1,900 pesos a cada persona participante.

Además, las familias que cuentan con más de un estudiante inscrito reciben una cantidad adicional de 700 pesos por cada hijo extra. De este modo, la estrategia establece un esquema diferenciado que contempla tanto a beneficiarios individuales como a núcleos familiares con varios estudiantes, con el objetivo de ampliar el alcance y el impacto del apoyo.

Documentos necesarios para registrarse a la beca

El proceso de registro en línea exige, en primer término, datos del padre, madre o tutor legal, entre los que se encuentran la CURP, el código postal del domicilio, una credencial para votar (INE) vigente, un número telefónico de contacto y un correo electrónico personal en funcionamiento.

Respecto al estudiante que se postula para la Beca Rita Cetina, se requiere la CURP, la CCT de la escuela pública donde cursa actualmente, el grado y grupo escolar, la edad y la dirección completa, incluyendo calle, números exterior e interior, colonia, alcaldía o municipio, localidad y estado.

El proceso se divide en dos etapas: primero corresponde registrar al tutor y luego al estudiante. Es necesario ingresar al portal oficial becaritacetina.gob.mx (Jesús Avilés/ Infobae México)

¿Cuáles son los pasos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

El proceso se divide en dos etapas: primero corresponde registrar al tutor y luego al estudiante. Es necesario ingresar al portal oficial becaritacetina.gob.mx, iniciar sesión con la cuenta Llave MX, revisar los datos precargados del tutor, cargar tanto la credencial de elector como el comprobante de domicilio, aceptar el aviso de privacidad y guardar la información. A continuación, se selecciona la opción “Registrar un estudiante”, se introduce la CURP del alumno, se validan los datos y se registra la CCT de la secundaria pública.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Se debe indicar el turno, el grado y el parentesco con el tutor. Al finalizar, se guarda y descarga el comprobante de registro, indispensable para cualquier aclaración futura.

Mientras tanto, se aconseja consultar los perfiles oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la dependencia, para mantenerse al tanto de novedades. Para cualquier consulta o aclaración, está habilitado el número 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 (hora del centro de México).