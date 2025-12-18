Operación mundial contra el tráfico de especies decomisa casi 30.000 animales vivos en 134 países

La movilización internacional permitió confiscar animales, plantas y productos derivados obtenidos de manera ilegal. (INTERPOL)

Casi 30 mil animales vivos fueron incautados y más de mil 100 sospechosos identificados durante la Operación Trueno 2025 (Operation Thunder 2025), un megaoperativo internacional coordinado por la INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La acción, que movilizó fuerzas policiales, aduaneras y ambientales de 134 países entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2025, incluyó cuatro mil 640 decomisos y el confiscar grandes volúmenes de madera, plantas y productos derivados de especies protegidas.

La Operación Trueno de este año se desplegó simultáneamente en África, Europa, Asia, América Latina y otras regiones, con la participación de agencias de aplicación de la ley, autoridades de aduanas, seguridad fronteriza y organismos forestales y de vida silvestre. El operativo logró cifras récord con cerca de 30 mil animales vivos incautados, decenas de miles de plantas protegidas y más de 32 mil metros cúbicos de madera talada ilegalmente.

Además, se decomisaron más de 30 toneladas de especies clasificadas como en peligro de extinción según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Modalidades delictivas detectadas

El operativo reveló la diversidad de modalidades delictivas empleadas por las redes criminales. Si bien la demanda de mascotas exóticas impulsó el récord de animales vivos incautados, la mayor parte del tráfico involucró restos, partes y derivados de especies no humanas, utilizadas en medicina tradicional o como alimentos especiales.

Se detectó un aumento en el comercio ilícito de carne de ejemplares silvestres, con 5,8 toneladas incautadas a nivel mundial, y un crecimiento en el tráfico de especies marinas, con más de 245 toneladas de fauna protegida decomisadas, incluidas cuatro mil piezas de aletas de tiburón.

El tráfico de artrópodos exóticos también mostró un fuerte incremento, con cerca de 10 mil 500 mariposas, arañas e insectos incautados, muchos de ellos protegidos por la CITES. El comercio ilegal de plantas alcanzó niveles sin precedentes, con más de 10 toneladas de plantas vivas y derivados confiscados, mientras que la tala ilegal representó entre el 15% y el 30% de toda la madera comercializada globalmente.

Casos y decomisos destacados por región

En Sudáfrica, las autoridades arrestaron a 24 sospechosos y confiscaron suculentas protegidas, pangolines vivos y más de 17 mil abulones, además de armas de fuego y municiones.

En América del Norte, un envío procedente de Asia contenía más de mil 300 partes de primates, incluidos huesos y cráneos. Indonesia reportó la incautación de más de tres mil aves y siete mil artrópodos, incluidas mariposas, arañas y ciempiés.

En Brasil, se desmanteló una red de tráfico, se identificaron 145 sospechosos y se rescataron más de 200 animales salvajes, incluyendo una operación contra el tráfico internacional de tití león dorado.

Tanzania y la CITES confiscaron más de 100 colmillos y piezas de marfil valoradas en 415 mil dólares y más de 140 dientes de hipopótamo por 40 mil dólares.

En Qatar, un individuo fue arrestado al intentar vender un primate en peligro de extinción por 14 mil dólares en redes sociales. México decomisó siete animales en Sinaloa, incluidos dos tigres, junto con componentes de armas de fuego asociados al crimen organizado. Estados Unidos interceptó más de 40 envíos de insectos y 80 de mariposas originarios de Alemania, Eslovaquia y el Reino Unido.

Francia y Austria confiscaron piezas de marfil en mercados y domicilios, mientras que Vietnam detuvo a dos personas con 4,2 toneladas de escamas de pangolín y otras partes de reptiles y aves.

República Dominicana reportó la detención de 90 personas por delitos relacionados con la tala ilegal, y Alemania interceptó más de mil artículos ilegales de fauna y flora silvestres en centros postales y aeropuertos.

Impacto y amenazas del tráfico ilegal

El tráfico ilegal de especies y productos forestales representa un delito transnacional de alto valor, con un estimado anual de 20.000 millones de dólares estadounidenses, aunque la naturaleza clandestina del comercio sugiere que la cifra real podría ser mucho mayor.

Las redes criminales involucradas no solo afectan la biodiversidad y la economía, sino que también se vinculan con otros delitos graves, como el narcotráfico y la explotación humana. La extracción de especies, incluso de pequeños artrópodos, desestabiliza cadenas alimentarias, introduce especies invasoras y enfermedades, y plantea riesgos para la bioseguridad y la salud pública.

El uso creciente de criptomonedas y activos digitales complica el rastreo de los flujos financieros ilícitos, lo que exige una cooperación internacional más estrecha y el intercambio continuo de inteligencia, detalló el comunicado oficial de la Organización Internacional de Policía Criminal.

El secretario general de INTERPOL, Valdecy Urquiza, subrayó la complejidad de las acciones ilegales: “La Operación Trueno expone una vez más la sofisticación y la magnitud de las redes criminales que impulsan el comercio ilegal de vida silvestre y bosques. Redes que se intersectan cada vez más con todos los ámbitos delictivos, desde el narcotráfico hasta la explotación humana. Estas organizaciones se centran en especies vulnerables, socavan el Estado de derecho y ponen en peligro a comunidades de todo el mundo”.

Por su parte, el secretario general de la OMA, Ian Saunders, destacó el papel de las aduanas: “Son la primera línea de defensa contra el aumento de los delitos transfronterizos contra la vida silvestre. La Operación Trueno demuestra el papel de las aduanas en la protección de la sociedad al interceptar envíos ilícitos, desmantelar redes criminales y proteger a diario a las especies vulnerables”.