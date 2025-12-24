Perros rescatados en Cuautitlán son altamente cotizadas en el mercado; algunos alcanzan precios de hasta 70 mil pesos

El Gobierno del Estado de México cateó residencia y recuperó perros de razas valuadas en miles de pesos. (FGJEdomex)

Once perros de las razas Bulldog Francés y American Bully, ambas de alto valor comercial en el mercado de mascotas, fueron rescatados por autoridades del Estado de México tras un cateo realizado en un inmueble ubicado en la zona residencial Bosques del Alba, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

La diligencia fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de la Unidad de Control y Bienestar Animal de la demarcación y de la Policía Municipal, quienes actuaron tras obtener una orden de cateo otorgada por un juez especializado.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de la entidad, los ejemplares se encontraban en condiciones que apuntan a un posible caso de maltrato animal.

Razas de alto valor económico y alta demanda en el mercado

La alta demanda de Bulldog Francés y American Bully ha promovido prácticas irregulares de crianza, con riesgos de maltrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros rescatados pertenecen a las razas Bulldog Francés y American Bully, ambas consideradas de alta demanda y elevado valor comercial, lo que ha incrementado su presencia en esquemas de crianza intensiva y, en algunos casos, en condiciones irregulares.

En particular, el American Bully puede alcanzar precios muy elevados. En el mercado mexicano, su costo puede ir desde seis mil 200 pesos, hasta 70 mil pesos o más, dependiendo de diversos factores.

Entre los elementos que influyen en su precio se encuentran la línea de sangre, el tamaño (Standard, Pocket o XL), el color del pelaje, como los tonos Blue o Lilac, así como la posesión de pedigrí avalado por asociaciones como la American Bully Kennel Club (ABKC).

Un ejemplo del alto valor que pueden alcanzar estos ejemplares es el caso de una hembra American Bully con pedigrí, pelaje negro con mirlo azul (blue merle), cuyo precio en el mercado llega a 70 mil pesos mexicanos.

Cabe señalar que algunas variantes, como el American Bully XL, incluso han sido prohibidas en países como Gales y el Reino Unido, debido a regulaciones relacionadas con seguridad y control de razas.

Por su parte, el Bulldog Francés es una de las razas más populares en México y registra un alto volumen de ventas en línea, con docenas de anuncios activos en plataformas de comercio electrónico. Los precios de estos cachorros pueden llegar hasta los 70 mil pesos, especialmente cuando cuentan con pedigrí o características específicas.

Las opciones más económicas, que rondan los 6 mil 600 pesos, generalmente corresponden a ejemplares sin pedigrí, lo que no solo influye en su valor comercial, sino también en posibles riesgos de salud asociados a crianzas no reguladas.

La popularidad del Bulldog Francés, sumada a su demanda constante, ha derivado en prácticas de reproducción intensiva que, en muchos casos, se desarrollan sin supervisión veterinaria ni condiciones adecuadas.

Condiciones de hacinamiento y posible explotación

Rescate de perros que estaban en hacinamiento en Cuautitlán Izcalli, Edomex (Punto Medio + /FB)

Durante el cateo, las autoridades localizaron a los once perros en condiciones de hacinamiento, dentro de un entorno sucio, con poca ventilación, sin acceso adecuado a alimento ni agua, y sin espacios apropiados para su resguardo. Estas circunstancias son consideradas incompatibles con los estándares mínimos de bienestar animal.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el motivo por el cual los perros se encontraban en el inmueble, el perfil de las razas rescatadas sugiere que podrían haber sido mantenidos con fines de reproducción o comercialización, prácticas que suelen intensificarse debido al alto valor económico de estos animales en el mercado.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la problemática de la crianza indiscriminada de razas de alto valor, donde el interés económico puede anteponerse al bienestar físico y emocional de los animales.

El rescate de estos once perros en Cuautitlán Izcalli evidencia la relación directa entre el alto valor de ciertas razas y los riesgos de maltrato animal, así como la necesidad de fortalecer la vigilancia y regulación en la crianza y comercialización de mascotas de alto costo.