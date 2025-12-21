Sin garras y encadenado: Profepa rescata a león abandonado en campo de agave nayarita

Las autoridades localizaron al animal en un terreno agrícola, donde permanecía atado y presentaba lesiones. (X: @PROFEPA_Mx)

Un león de aproximadamente dos años de edad fue rescatado el 19 de diciembre por autoridades ambientales en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, luego de ser localizado en un predio agrícola donde permanecía amarrado a un árbol.

El hallazgo fue confirmado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que detalló que el animal se encontraba en un entorno completamente ajeno a su hábitat natural, específicamente en una zona dedicada al cultivo de agave.

Durante la inspección inicial, los especialistas detectaron que el felino presentaba lesiones en el cuello, presuntamente provocadas por el encadenamiento prolongado; además, se constató que no contaba con garras.

Ante esta situación, el ejemplar fue asegurado de inmediato y trasladado a un recinto especializado, donde recibe atención médica y permanece bajo resguardo, aunque el nombre dicho lugar no se compartió de manera pública.

La dependencia federal informó que ya se inició una investigación para determinar el origen del felino, verificar si contaba con algún tipo de identificación oficial y establecer si era mantenido de manera irregular en la región.

Las consecuencias de quitar las garras a un felino

Uno de los aspectos más alarmantes del caso fue la confirmación de que el león no tenía zarpas. De acuerdo con la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), quitar las garras a un felino implica un procedimiento altamente doloroso que nunca debería practicarse, ya que incapacita al ejemplar, pues dicho proceso no consiste únicamente en retirar las uñas, sino en remover garras, huesos y cartílagos.

PETA advierte que dicha parte del cuerpo puede volver a crecer internamente dentro de la pata, lo que provoca dolor constante para el animal, aunque este sufrimiento no siempre sea visible para las personas. Por su parte, la organización internacional de bienestar animal Four Paws, con sede en Viena, Austria, explicó que “quitar las garras a un león equivale a amputar los dedos de un humano hasta el nudillo”.

La organización también subraya que este procedimiento suele realizarse bajo anestesia e implica la amputación de la última falange de cada dedo de la pata, lo cual afecta la movilidad, la defensa y el comportamiento natural de los felinos, además de generar secuelas físicas y emocionales permanentes.

Antecedentes de rescates de leones en México

Previamente, Infobae reportó un operativo en el que la Profepa colaboró con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para rescatar a cuatro ejemplares de león localizados en un rancho del municipio de Ixtapan de la Sal. Dicho rescate se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2025 con el objetivo de garantizar el resguardo de los animales en un sitio autorizado y con condiciones adecuadas para la especie.

Según informó la dependencia, en esa ocasión fueron asegurados un macho y una hembra de aproximadamente siete años y dos cachorros, también de ambos géneros, de alrededor de tres meses de edad. Los leones fueron trasladados a un Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante el protocolo de revisión, se detectó que el macho adulto contaba con un microchip de identificación, mientras que el ejemplar femenino y las crías no presentaban ningún sistema de marcaje. A pesar de ello, Profepa reportó que los ejemplares se encontraban en aparente buen estado físico y de salud, lo que contrastó con el caso reciente ocurrido en Nayarit.

Legalidad de la venta de grandes felinos en México

De acuerdo con la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre Pachuca, en la República Mexicana la venta de grandes felinos como tigres o leones sí es legal, pero está sujeta a una serie de requisitos estrictos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre.

Entre las obligaciones principales se encuentra contar con la legal procedencia del ejemplar y que las personas dedicadas a la venta de estos animales estén debidamente registradas ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat.

Además, es obligatorio contar con un plan de manejo autorizado por la misma dependencia y registrar formalmente a los ejemplares. También se exige que los propietarios dispongan de un espacio digno, seguro y adecuado para el resguardo de los felinos, entre otros requisitos diseñados para garantizar su bienestar.