Pollo frito al estilo coreano, un platillo crujiente con alma asiática

Pollo frito coreano un estilo tradicional — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo frito al estilo coreano se ha convertido en un referente de la cocina contemporánea gracias a su equilibrio entre técnica, sabor y textura. El contraste entre lo dorado del exterior y lo jugoso del interior es parte de su atractivo inmediato.

Esta receta destaca por integrar ingredientes tradicionales de Corea, como la pasta de chiles gochujang y el aceite de ajonjolí, con procesos accesibles para cualquier cocina.

El marinado previo no solo sazona, también transforma la pechuga de pollo en una base más tierna y aromática, lista para recibir el rebozado ligero y aireado.

Servido con arroz al vapor y terminado con cebolla cambray y ajonjolí, el platillo adquiere una dimensión completa. No se trata solo de pollo frito, sino de una experiencia que combina lo reconfortante con lo especiado, lo dulce con lo salado, en un formato que cruza fronteras sin perder identidad.

Receta de pollo frito al estilo coreano

Un platillo perfecto para compartir en familia — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación tardará aproximadamente siete horas y el rendimiento total será de 10 porciones.

Ingredientes

Pollo frito estilo coreano

1 kg de pechuga de pollo, cortada en cubos

450 ml de agua

50 ml de salsa de soya

15 g de jengibre, rallado

3 ajos

50 g de azúcar

35 g de sal

2 ramas de tomillo

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

200 g de harina de trigo

150 g de fécula de maíz

1 cucharadita de bicarbonato

250 ml de agua fría

Salsa coreana

2 cucharaditas de pasta de chiles o gochujang

2 ajos

20 g de jengibre, rallado

2 cucharadas de miel de abeja

4 cucharadas de salsa de soya

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

Terminado

arroz blanco cocido al vapor, al gusto

2 rabos de cebolla cambray, rebanados

ajonjolí blanco, al gusto

Preparación

Pollo frito

Añade el agua en un tazón junto con el jengibre fresco, los dientes de ajo, el azúcar, la sal y las ramas de tomillo. Mezcla hasta que la sal y el azúcar se disuelvan

Añade los cubos de pollo. Cúbrelo con papel film y déjalo macerar en el refrigerador por, al menos, 6 horas

Pasado este tiempo, retira los dientes de ajo, el jengibre fresco y las ramas de romero. Escurre el agua y reserva el pollo

Integra la harina de trigo en un tazón junto con la fécula de maíz y el bicarbonato; añade el agua fría y mezcla hasta obtener una mezcla homogénea

Integra los cubos de pollo a la mezcla, asegurándote de que todo el pollo esté cubierto

Calienta el aceite a fuego medio y fríe el pollo en tandas pequeñas durante 4 minutos. Retira y reserva

Salsa coreana

Agrega todos los ingredientes a una olla, hiérvelos sin dejar de mezclar hasta obtener una salsa con textura de miel. Reserva en un bowl

Agrega el pollo frito a la salsa y mezcla hasta que todas las piezas estén cubiertas con la salsa

Terminado

Acompaña con arroz al vapor y espolvorea por encima con rabos de cebolla cambray y ajonjolí, al gusto

Beneficios del arroz al vapor como acompañamiento

El arroz blanco al vapor es el complemento perfecto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz blanco al vapor es un delicioso acompañante en este plato, su sabor neutro permite que el pollo y la salsa destaquen, funcionando como un descanso para el paladar entre bocados intensos.

Desde el punto de vista nutricional, el arroz al vapor es una fuente de energía de fácil digestión. Al no contener grasas añadidas en su cocción, resulta ligero y adecuado para equilibrar preparaciones fritas o especiadas, ayudando a que el platillo sea más armónico.

Según menciona la Academia Española de Nutrición y Dietética “algunos minerales y vitaminas de la cáscara del arroz se difunden al endospermo durante la cocción parcial a la que se somete antes de quitar dicha cáscara, es decir, en el proceso de elaboración del vaporizado. Esto hace que sea nutricionalmente más rico en vitaminas del grupo B, fibra y minerales que el arroz blanco”.

En la cocina asiática, el arroz cumple también una función cultural. Es el elemento que ordena el plato y lo convierte en una comida completa, reforzando la idea de balance entre proteína, salsa y cereal en una misma presentación.

¿Es bueno consumir ajonjolí?

El ajonjolí es conocido por su alto contenido nutricional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajonjolí, presente tanto en la salsa como en el terminado, aporta más que un toque decorativo. Sus semillas ofrecen grasas saludables que contribuyen al buen funcionamiento del organismo, además de un sabor tostado que complementa la intensidad del pollo frito.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “es una excelente fuente de calcio, hierro, magnesio y zinc, nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Además contiene ácidos grasos omega-3 y omega-6, contribuyendo así a mantener un corazón saludable y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

En términos culinarios, el ajonjolí aporta textura y aroma, el espolvoreado final introduce un contraste sutil que conecta el plato con la tradición gastronómica coreana.