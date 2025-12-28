México

Frente frío 25 causará más nevadas en sierras y volcanes, alerta el SMN

El SMN prevé la caída de nieve y aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl

REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

El avance del frente frío número 25 y la masa de aire ártico sobre México marcará, en los próximos dos días, un descenso de temperatura, lluvias de gran intensidad y condiciones invernales extremas en amplias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El norte, noreste, oriente, centro y sureste de México, según el reporte oficial, presentan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que entidades como Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentan precipitaciones que localmente alcanzan niveles intensos o torrenciales, con potencial de afectaciones significativas.

SMN pronostica nevadas en Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl

En las últimas horas del martes, se prevé la caída de nieve y aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, debido a la masa de aire ártico.

De acuerdo con el informe del SMN, se mantienen vientos intensos tipo “Norte” en el litoral del Golfo de México, el istmo y el Golfo de Tehuantepec, lo que incrementa los riesgos para la navegación marítima y el sector costero de Veracruz y Tamaulipas.

Esta situación meteorológica resulta de la interacción del frente frío con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, intensificando los acumulados pluviales y las rachas de viento en el cuadrante oriental del país.

Paralelamente, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto a un canal de baja presión en el sureste y las corrientes en chorro polar y subtropical, fortalecen la presencia de nublados y lluvias en Chiapas y Quintana Roo, con reportes de precipitaciones fuertes en el centro y este de la primera y en el centro y sur de la segunda.

En el occidente y centro nacional, un canal de baja presión sumado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, ha propiciado episodios de lluvia y chubascos de diversa intensidad.

Las temperaturas continúan en descenso, generando ambiente frío a muy frío en las mañanas y noches sobre el norte y centro de México, con registro de heladas notorias en zonas montañosas y valles altos.

El pronóstico oficial subraya que la llegada del próximo frente frío, asociado a una nueva masa de aire ártico, agravará este panorama durante la jornada del lunes, especialmente en el norte y noreste, donde se esperan nuevos vientos fuertes y precipitaciones adicionales, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

Pronóstico de lluvias en México

- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

- Veracruz: Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca

- Puebla: Sierra Norte y Sierra Nororiental

- Tamaulipas

- Oaxaca

- Chiapas

- Tabasco

- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

- Veracruz: Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas

- Puebla: Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra

- San Luis Potosí: Huasteca

- Hidalgo: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango

- Querétaro: Sierra Gorda

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

- Nuevo León

- Campeche

- Yucatán

- Quintana Roo

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

- Chihuahua

- Durango

- Coahuila

- Jalisco

- Colima

- Michoacán

- Guerrero

- Estado de México

- Tlaxcala

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

- Sonora

- Nayarit

- Guanajuato

- Ciudad de México

- Morelos

- Probabilidad de nieve o aguanieve:

- Sierras de Chihuahua y Durango

- Cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl

- Probabilidad de lluvia engelante:

- Coahuila

