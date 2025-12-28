Frente frío 25 causará más nevadas en sierras y volcanes, alerta el SMN

El avance del frente frío número 25 y la masa de aire ártico sobre México marcará, en los próximos dos días, un descenso de temperatura, lluvias de gran intensidad y condiciones invernales extremas en amplias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El norte, noreste, oriente, centro y sureste de México, según el reporte oficial, presentan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que entidades como Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentan precipitaciones que localmente alcanzan niveles intensos o torrenciales, con potencial de afectaciones significativas.
SMN pronostica nevadas en Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl
En las últimas horas del martes, se prevé la caída de nieve y aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, debido a la masa de aire ártico.
De acuerdo con el informe del SMN, se mantienen vientos intensos tipo “Norte” en el litoral del Golfo de México, el istmo y el Golfo de Tehuantepec, lo que incrementa los riesgos para la navegación marítima y el sector costero de Veracruz y Tamaulipas.
Esta situación meteorológica resulta de la interacción del frente frío con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, intensificando los acumulados pluviales y las rachas de viento en el cuadrante oriental del país.
Paralelamente, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto a un canal de baja presión en el sureste y las corrientes en chorro polar y subtropical, fortalecen la presencia de nublados y lluvias en Chiapas y Quintana Roo, con reportes de precipitaciones fuertes en el centro y este de la primera y en el centro y sur de la segunda.
En el occidente y centro nacional, un canal de baja presión sumado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, ha propiciado episodios de lluvia y chubascos de diversa intensidad.
Las temperaturas continúan en descenso, generando ambiente frío a muy frío en las mañanas y noches sobre el norte y centro de México, con registro de heladas notorias en zonas montañosas y valles altos.
El pronóstico oficial subraya que la llegada del próximo frente frío, asociado a una nueva masa de aire ártico, agravará este panorama durante la jornada del lunes, especialmente en el norte y noreste, donde se esperan nuevos vientos fuertes y precipitaciones adicionales, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz: Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca
- Puebla: Sierra Norte y Sierra Nororiental
- Tamaulipas
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz: Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas
- Puebla: Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra
- San Luis Potosí: Huasteca
- Hidalgo: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango
- Querétaro: Sierra Gorda
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nuevo León
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Tlaxcala
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sonora
- Nayarit
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Probabilidad de nieve o aguanieve:
- Sierras de Chihuahua y Durango
- Cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl
- Probabilidad de lluvia engelante:
- Coahuila