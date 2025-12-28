Detienen a conductor de camión por percance vial donde falleció motociclista en Iztapalapa

Oficiales acudieron tras escuchar un fuerte golpe mientras patrullaban en la carretera federal México Puebla. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron al conductor de un camión de transporte de carga señalado como posible implicado en un percance vial en el que un motociclista perdió la vida, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales de la PBI realizaban labores de patrullaje preventivo y de vigilancia en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Santa Martha Acatitla, ubicado en el cruce de la carretera federal México-Puebla y la avenida Generalísimo Morelos, en la colonia Unidad Habitacional Ermita Zaragoza. Durante su recorrido, los uniformados escucharon un fuerte golpe, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar de donde provenía el estruendo.

Autoridades ya investigan cómo ocurrieron los hechos en los que un motociclista perdió la vida. Foto: (Redes sociales)

Al arribar al sitio, los policías observaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, quien aparentemente había sufrido un accidente. A unos metros se encontraba una motocicleta de color negro con franjas rojas, recostada sobre el pavimento, así como un camión de carga de color blanco. Ante la gravedad de la situación, los oficiales procedieron a acordonar la zona para evitar mayores riesgos y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista. Tras una valoración médica, diagnosticaron al hombre, de 51 años de edad, sin signos vitales. En apego a los protocolos establecidos, los elementos policiales notificaron de los hechos a las autoridades ministeriales correspondientes para que se realizaran las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

En el sitio permaneció el conductor del camión de carga, un hombre de 46 años de edad, quien manifestó a los oficiales que momentos antes circulaba por los carriles centrales de la vialidad cuando el motociclista intentó rebasarlo. De acuerdo con su testimonio, el conductor de la motocicleta habría perdido el control tras pasar sobre una lámina que se encontraba en el pavimento, lo que provocó que se impactara contra la caja del tráiler, sin que él lograra frenar a tiempo para evitar el golpe.

Un motociclista perdió la vid tras accidente en la alcaldía Iztapalapa. Foto: (iStock)

Con el objetivo de deslindar responsabilidades y continuar con las investigaciones correspondientes, los policías informaron al conductor del camión sobre sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con el vehículo de carga y la motocicleta involucrada en el percance.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar las causas exactas del accidente y la situación jurídica del conductor, una vez que se concluyan los peritajes y se integren los elementos necesarios a la carpeta de investigación. Mientras tanto, la SSC reiteró su compromiso de mantener acciones de vigilancia y prevención para salvaguardar la integridad de los usuarios de las vialidades de la capital.