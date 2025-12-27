México

“No pido favores”: Ana Paula Capetillo responde a quienes la llaman nepobaby

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo respondió de manera directa a las preguntas sobre si ha recibido trato preferencial en la industria

Ana Paula Capetillo, hija de los reconocidos artistas Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, abordó el tema sobre si se considera una “nepobaby” durante un reciente encuentro con la prensa en Ciudad de México.

La joven actriz aseguró que, aunque reconoce los privilegios derivados de su apellido, su carrera se ha construido a base de esfuerzo propio y no por recibir favores o trato especial en la industria.

“Yo sé que mi apellido seguramente abre puertas, pero lo he intentado dentro de la medida de lo posible hacer por mi propio camino”, afirmó la intérprete, quien se encuentra en medio de nuevos proyectos actorales.

Lo que dijo Ana Paula Capetillo

Durante una charla con reporteros, Ana Paula Capetillo fue consultada sobre los presuntos privilegios que tendría por ser hija de dos figuras emblemáticas del espectáculo mexicano.

“Ojalá. No, no creo que cueste más. Tengo que reconocer que hay un privilegio, claro que sí, pero eso no significa que yo pida favores o pida un tratamiento especial, jamás”, respondió la actriz.

Capetillo compartió detalles sobre su proceso para conseguir papeles en producciones:

“Yo te puedo decir que he hecho trescientos, cuatrocientos castings y me he quedado en muy pocos, porque así es esto, y así es para todos”.

La joven habló sobre su
La joven habló sobre su familia y trayectoria personal (Instagram)

La actriz también manifestó que uno de sus deseos para el año 2026 es continuar creciendo profesionalmente y participar en más proyectos.

“Yo siempre que tengo un casting, aunque no me quede, me siento sumamente agradecida. Seguirme preparando es muy importante también para mí”, añadió.

Qué es un “nepobaby” y cómo se originó el término

El término “nepobaby” se popularizó en redes sociales para describir a personas que, al pertenecer a familias influyentes en el entretenimiento o la política, acceden a oportunidades gracias a la reputación de sus familiares.

La palabra deriva de “nepotismo”, que significa un trato preferencial hacia familiares, habitualmente en cargos públicos, pero también en la industria del espectáculo.

La discusión sobre los nepobabys surgió tras un reportaje especial en New York Magazine, en la que se identificó a celebridades de Hollywood con padres reconocidos.

El debate no busca desestimar el talento de quienes han aprovechado estas oportunidades, pero sí señala que cuentan con ventajas respecto a quienes no tienen conexiones familiares en el medio.

En México, diversas figuras como Ángela Aguilar, Alejandro Fernández, Eiza González y los hijos de Eugenio Derbez han sido mencionados dentro de este fenómeno.

Quiénes son los hijos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán

La familia Capetillo Gaytán es una de las más conocidas en el ámbito artístico nacional.

Eduardo Capetillo y Silvia Gaytán, mejor conocida como Biby Gaytán, tienen cinco hijos. El primero, Eduardo Capetillo Gaytán, nacido en 1994, se ha dedicado a la música regional mexicana y ha participado en programas como MasterChef Celebrity México y Juego de Voces.

La segunda hija, Ana Paula Capetillo, debutó como actriz en teatro y televisión, y actualmente sigue activa en nuevos proyectos.

La tercera, Alejandra Capetillo, nacida en 1999, eligió el modelaje y el mundo de las redes sociales, estableciéndose en España.

Los mellizos más jóvenes, nacidos en 2014, aún no han definido si seguirán los pasos de sus padres o hermanos.

