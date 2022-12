Qué son los “nepo babys” y por qué se viralizaron en Twitter

(Instagram@maya_hawke/Captura de pantalla)

En redes sociales se popularizó hablar sobre los nepo-babys, es decir, personas famosas que pertenecen a la industria del entretenimiento o la política pero que sus familiares directos fueron quienes se encargaron de abrirles un camino exitoso y no precisamente ellos.

Para comprender la definición del término nepo-baby es necesario entender qué es el nepotismo, es un trato preferencial por parte de quienes ya están al frente de un cargo público hacia sus familiares o amigos, pues les ayudan a tener otras posiciones dentro de la política sin considerar sus méritos propios — independientemente de si después de posicionados, demuestran habilidades o talento destacados—.

Aunque esta situación sucede mayormente en el ámbito político, también puede ocurrir en otras industrias como la de los espectáculos o incluso la del deporte.

La conversación en torno a los nepo-babys surgió por una publicación de Nate Jones en la New York Magazine. Cabe señalar que no se habría demeritado el éxito adquirido por parte de estos famosos, pero si se señaló que tuvieron mayores oportunidades respecto a las personas que no nacieron en una familia con actores, directores, músicos o productores.

En la edición de esta revista que se lanzó el 19 de diciembre, se investigó a estrellas de Hollywood cuyos padres ya habían realizado obras que trascendieron en la industria del cine y la televisión.

Algunos de ellos fueron Maya Hawke, quien interpretó a Robin en la popular serie de Netflix Stranger Things; ella es hija de la actriz Uma Thurman y el actor Ethan Hawke. Otro de ellos fue Robert Downey Jr, el famoso actor de las pelícuals de Iron Man.

Mientras que a algunas personas les resultó una sorpresa darse cuenta de que sus ídolos son considerados como nepo-babys, otras más mostraron cierta indignación, pues explicaron que una persona no tiene menos talento que otra solo por “haber tenido las cosas más fáciles”. Cabe señalar que si bien el nepotismo es una práctica conocida, el término es relativamente nuevo, por lo que para otros internautas no resultó un dato relevante, si no algo que ya daban por hecho.

En redes sociales, diversos usuarios mencionaron que en México también habría una larga lista de nepo-babys, la cual estaría encabezada por la familia de Eugenio Derbez, el productor de televisión y comediante. “¿Quienes de aquí de México postularían para una portada así?”, escribió en su Twitter Gerard Cortez, quien se dedica al periodismo.

Entre los comentarios, estos fueron algunos de los artistas mencionados como los nepo-babys de México:

-Ángela Aguilar e incluso Pepe Aguilar, pues es hijo de los famosos cantantes de regional mexicano Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

-Alejandro Fernández y Alex Fernández, pues son el hijo y el abuelo del famoso cantante ranchero Vicente Fernández.

-Ximena Sariñana

-Eiza González

-Celia Lora, modelo de Only Fans y ex integrante de Acapulco Shore, ya que Alex Lora es vocalista del grupo de rock El Tri.

-Los hijos de Eugenio Derbez, es decir Aislinn Derbez, quien es influencer y podcastera; José Eduardo Derbez, quien ha participado en varios programas de comedia y Vadhir Derbez, quien ha actuado en diversos programas de televisión.

