ISSSTE concluye demolición de antiguo hospital en Tlatelolco, construirá nuevo centro de salud en 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) concluyó la demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Nonoalco Tlatelolco, en la zona centro de la Ciudad de México, que por mucho tiempo se consideró un punto de insalubridad y de riesgo para la seguridad.

En un comunicado, el ISSSTE destacó que la demolición del hospital comenzó el 14 de agosto pasado y tuvo una inversión de más de 44 millones de pesos.

Detalló que los trabajos se realizaron mediante un procedimiento especializado de demolición controlada, ejecutado piso por piso, y se contó con la presencia permanente de brigadas de Protección Civil, para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la zona, transeúntes y del personal del hospital colindante.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, encabezó la conclusión de la demolición, recalcando que los trabajos se llevaron a cabo “con un procedimiento quirúrgico”, ya que el antiguo complejo estaba conformado por tres edificios: el Cuerpo A de siete niveles, el Cuerpo B de cinco niveles y el Cuerpo C de tres niveles.

“Son más de 11 mil metros cuadrados de superficie de construcción y son más de 4 mil metros cúbicos de material que ha arrojado la demolición de este inmueble. Se ha llevado a cabo esta demolición con un procedimiento quirúrgico, (...) no dinamitando los edificios, sino prácticamente haciendo una implosión para que el material no se desbordara hacia los alrededores”, mencionó.

Construcción de nuevo hospital comenzará en 2026

Batres Guadarrama anunció que a inicios del 2026 comenzará la construcción de una nueva unidad hospitalaria en el mismo predio donde estaba el nosocomio, que estará “adaptada a las necesidades de la derechohabiencia”, que son fundamentalmente de la tercera edad, por lo que incluirá especialidades geriátricas.

Acompañado del cuerpo directivo del Instituto, así como de trabajadores y vecinos, Martí Batres adelantó que el proyecto de la nueva unidad es impulsado por el gobierno federal y consideró que representa una contribución significativa para la comunidad de Tlatelolco

“Volverá a haber nuevamente un hospital que sea símbolo de salud, de vida y que sea un ícono urbano también en esta gran zona, en esta gran ciudad con tanta historia y tanto simbolismo que es Tlatelolco. Me da mucho gusto venir con ustedes y atestiguar el derrumbe, la demolición de la última barda para dejar despejado este terreno para la construcción de la nueva unidad hospitalaria ‘Dr. Gonzalo Castañeda’ del ISSSTE”, expresó.

La subdirectora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, agradeció a todo el equipo que hizo posible finalizar en tiempo récord la demolición del nosocomio.