México

ISSSTE concluye demolición de antiguo hospital en Tlatelolco, construirá nuevo centro de salud en 2026

El Instituto indicó que los trabajos de demolición comenzaron en agosto y tuvieron una inversión de 44 millones de pesos

Guardar
El ISSSTE concluyó la demolición
El ISSSTE concluyó la demolición del antiguo hospital en Nonoalco Tlatelolco. | ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) concluyó la demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Nonoalco Tlatelolco, en la zona centro de la Ciudad de México, que por mucho tiempo se consideró un punto de insalubridad y de riesgo para la seguridad.

En un comunicado, el ISSSTE destacó que la demolición del hospital comenzó el 14 de agosto pasado y tuvo una inversión de más de 44 millones de pesos.

Detalló que los trabajos se realizaron mediante un procedimiento especializado de demolición controlada, ejecutado piso por piso, y se contó con la presencia permanente de brigadas de Protección Civil, para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la zona, transeúntes y del personal del hospital colindante.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, encabezó la conclusión de la demolición, recalcando que los trabajos se llevaron a cabo “con un procedimiento quirúrgico”, ya que el antiguo complejo estaba conformado por tres edificios: el Cuerpo A de siete niveles, el Cuerpo B de cinco niveles y el Cuerpo C de tres niveles.

“Son más de 11 mil metros cuadrados de superficie de construcción y son más de 4 mil metros cúbicos de material que ha arrojado la demolición de este inmueble. Se ha llevado a cabo esta demolición con un procedimiento quirúrgico, (...) no dinamitando los edificios, sino prácticamente haciendo una implosión para que el material no se desbordara hacia los alrededores”, mencionó.

Construcción de nuevo hospital comenzará en 2026

Batres Guadarrama anunció que a inicios del 2026 comenzará la construcción de una nueva unidad hospitalaria en el mismo predio donde estaba el nosocomio, que estará “adaptada a las necesidades de la derechohabiencia”, que son fundamentalmente de la tercera edad, por lo que incluirá especialidades geriátricas.

Acompañado del cuerpo directivo del Instituto, así como de trabajadores y vecinos, Martí Batres adelantó que el proyecto de la nueva unidad es impulsado por el gobierno federal y consideró que representa una contribución significativa para la comunidad de Tlatelolco

“Volverá a haber nuevamente un hospital que sea símbolo de salud, de vida y que sea un ícono urbano también en esta gran zona, en esta gran ciudad con tanta historia y tanto simbolismo que es Tlatelolco. Me da mucho gusto venir con ustedes y atestiguar el derrumbe, la demolición de la última barda para dejar despejado este terreno para la construcción de la nueva unidad hospitalaria ‘Dr. Gonzalo Castañeda’ del ISSSTE”, expresó.

La subdirectora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, agradeció a todo el equipo que hizo posible finalizar en tiempo récord la demolición del nosocomio.

Temas Relacionados

ISSSTEhospitalNonoalcoTlatelolcoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 27 de diciembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

Fans mexicanos de la serie detectaron una supuesta imagen del cantante en la casa de Henry Creel

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger

Joven se vuelve viral por fiesta de XV años con temática de Wicked

La festejada apareció caracterizada como Elphaba, combinando vestuario, maquillaje y una puesta en escena que llamó la atención en redes sociales

Joven se vuelve viral por

Accidente de tráiler colapsa la autopista México–Querétaro y provoca caos vial rumbo a la CDMX

Un choque protagonizado por un vehículo de carga en el kilómetro 128

Accidente de tráiler colapsa la

PAN pide a la UIF revisar ingresos de los hijos de AMLO por compras de lujo de José Ramón López Beltrán en EEUU

Los panistas Federico Döring y Héctor Téllez cuestionaron fuertemente cómo funciona la transparencia patrimonial y el discurso de “austeridad republicana” para los hijos del expresidente

PAN pide a la UIF
MÁS NOTICIAS

NARCO

El declive del Cártel de

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

“No pido favores”: Ana Paula Capetillo responde a quienes la llaman nepobaby

Victoria Ruffo protagonizó emotivo momento por el cierre de Stranger Things

Yordi Rosado reveló lo que hizo con una mujer por la que sintió atracción en el trabajo: “Podía peligrar mi matrimonio”

Lucero reacciona a la muerte del productor Jorge Lozano Soriano: “Gracias por Lazos de Amor”

DEPORTES

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él

Jordan Carrillo se convierte en el nuevo jugador de Pumas

Liga MX: ¿Cuáles son las altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026?