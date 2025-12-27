Dos muertos y 35 heridos: el saldo tras el trágico choque entre autobús y tráiler en la carretera Zaragoza–Victoria en Tamaulipas

Choque carretera Ignacio Zaragoza Tamaulipas (@GN_Carreteras/X)

Un fuerte accidente vial se registró durante las primeras horas de este sábado sobre la carretera federal Zaragoza–Victoria, a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez, donde un autobús de pasajeros se impactó por alcance contra un tráiler que transportaba semillas. El choque provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando el autobús circulaba con decenas de pasajeros a bordo y, por causas que aún son investigadas, no logró detener su marcha, impactándose contra la parte trasera del tráiler.

La fuerza del golpe ocasionó severos daños en la parte frontal de la unidad de transporte público, dejando a varios pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos.

Como resultado del accidente, al menos dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras que 35 más resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración. Entre los afectados se encontraban cuatro personas prensadas, quienes requirieron maniobras especializadas para ser liberadas.

Cierre de vialidad

Equipos de emergencia rescataron a 32 personas del choque en carretera Ignacio Zaragoza, Tamaulipas (Espeical)

Mientras Capufe informó a través de su cuenta de X, que se había cerrado la circulación en ambos sentidos de la carretera mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona siniestrada.

“#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre en ambos carriles de circulación por #AccidenteVial cerca del km 092+300, de la carretera Ignacio Zaragoza Entronque (Carretera Cd. Victoria - Monterrey). Atienda indicación vial”, escribieron.

Al sitio acudieron de inmediato elementos de Protección Civil del Estado, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja Mexicana y la Unidad Urbana de Rescate, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la emergencia. Las labores de rescate se extendieron por varias horas debido a la magnitud del siniestro y al número de víctimas.

En espera de actualización de salud de heridos

choque carretera Ignacio Zaragoza Tamaulipas 3 (Especial)

Rescatistas informaron que, para poder evacuar a los lesionados, fue necesario utilizar escaleras y descender a algunas personas por la parte alta de las ventanas del autobús, ya que las puertas quedaron inutilizables tras el impacto. A pesar de lo aparatoso del accidente, algunos pasajeros lograron salir por su propio pie, al no presentar golpes de gravedad.

Los heridos fueron valorados en el lugar y posteriormente trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud actualizado de los lesionados más graves, aunque autoridades señalaron que varios permanecen bajo observación médica.

La zona del accidente fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes también se encargaron de controlar el tránsito vehicular, ya que la circulación se vio parcialmente interrumpida durante las maniobras de rescate y el retiro de las unidades siniestradas. Conductores que transitaban por la vía fueron desviados de manera preventiva para evitar mayores riesgos.

Por su parte, personal de la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. Entre las líneas de investigación se analizan factores como la velocidad, las condiciones de visibilidad, el estado mecánico de las unidades y una posible falta de distancia entre ambos vehículos.

Este tramo de la carretera Zaragoza–Victoria ha sido señalado en diversas ocasiones como una zona de alto riesgo, especialmente durante la noche y madrugada, debido al tránsito constante de vehículos pesados y a la falta de iluminación en algunos puntos.

Autoridades hicieron un llamado a los conductores, en especial a quienes manejan unidades de carga y transporte de pasajeros, a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos, con el fin de prevenir accidentes que puedan derivar en tragedias como la ocurrida en Güémez.