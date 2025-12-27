México

Accidente de tráiler colapsa la autopista México–Querétaro y provoca caos vial rumbo a la CDMX

Un choque protagonizado por un vehículo de carga en el kilómetro 128

Choque de trailer en la
Choque de trailer en la autopista México-Querétaro, con rumbo a la CDMX (especial)

Un accidente vial registrado durante las primeras horas de la mañana de este sábado en la autopista México–Querétaro provocó un congestionamiento severo en dirección a la Ciudad de México, evidenciando una vez más la vulnerabilidad de esta importante arteria, considerada una de las más transitadas del país y principal conexión entre la región del Bajío y la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en las inmediaciones del poblado de El Álamo, poco después del municipio de Polotitlán, en el Estado de México.

El accidente involucró a un vehículo de carga pesada que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que habría ocasionado la pérdida de control del conductor y el cierre parcial de los carriles a la altura del kilómetro 128.

La reducción de la circulación derivó rápidamente en largas filas de automóviles que avanzaban con extrema lentitud, con tiempos de espera que superaron las dos horas para algunos conductores.

Reducción de carriles afecta circulación

Largas filas se registran en la autopista México-Querétaro por accidente en el kilómetro 128

Desde muy temprano, usuarios comenzaron a alertar sobre la situación a través de redes sociales, donde calificaron el escenario como un “caos total” y advirtieron a otros automovilistas sobre la dificultad para circular por la zona.

Mientras Capufe en su cuenta de X, escribió: “Cierre parcial de circulación en #AutMéxicoQuerétaro, km 128, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución”.

En imágenes y videos difundidos en plataformas digitales se observa una fila interminable de vehículos detenidos o avanzando a vuelta de rueda, mientras los conductores afectados expresaban su frustración ante el lento avance y el temor de no llegar a tiempo a sus destinos.

La Guardia Nacional División Caminos acudió al sitio del accidente para coordinar las labores de auxilio y seguridad, en conjunto con personal de emergencia y equipos de auxilio vial. Las autoridades implementaron un operativo para resguardar la zona, desviar parcialmente el tránsito y facilitar el retiro de las unidades involucradas, principalmente el tráiler siniestrado.

Sin embargo, las maniobras para liberar los carriles afectados se vieron complicadas por las dimensiones del vehículo de carga, por lo que fue necesaria la intervención de grúas especializadas. Autoridades informaron que estos trabajos podrían extenderse durante varias horas, sin que hasta el momento exista un plazo preciso para la normalización total de la circulación.

Ante esta situación, se emitió una recomendación a los automovilistas para evitar el tramo afectado y considerar rutas alternas, aunque se advirtió que dichas vías también podrían presentar saturación debido al alto volumen de tránsito que diariamente utiliza esta autopista. Asimismo, se reiteró el llamado a manejar con extrema precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de seguridad.

Este incidente reaviva la preocupación sobre la seguridad y capacidad de la autopista México–Querétaro, una vía estratégica para el transporte de mercancías y el desplazamiento diario de miles de personas. Accidentes de este tipo no solo generan afectaciones económicas y retrasos significativos, sino que también representan un riesgo constante para la integridad de los usuarios.

Se prevé que en el transcurso del día las autoridades emitan un reporte oficial que esclarezca las causas exactas del siniestro y ofrezca una estimación sobre el restablecimiento completo de la circulación.

Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional y los servicios de emergencia, quienes reiteran la instrucción de mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales conforme evolucione la situación.

