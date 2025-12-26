México

Stranger Things 5 rompe un récord mundial en México por prender veladoras

La temporada final une devoción y cultura pop en una ceremonia masiva que ya forma parte de un logro que ya es reconocido por el Guinness World Records

Stranger Things 5 rompe un récord mundial en México por prender veladoras. (Infobae México)

La llegada de la temporada final de Stranger Things desató un fenómeno colectivo en México que fue mucho más allá del streaming: Netflix organizó una activación que unió superstición, devoción y cultura pop, logrando un título de Guinness World Records.

Miles de fans se congregaron para formar, con 2 mil 257 veladoras, el mensaje escrito con velas más grande del mundo: “Changuitos para nuestros héroes”.

Este acto de fe y comunidad selló el inicio de la batalla final por Hawkins y dejó una huella inédita en el universo de la serie.

Un ritual colectivo de protección

Netflix convocó a los fans de Stranger Things en México. (Captura: X)

A pocas semanas del estreno de la última temporada, la plataforma convocó a los seguidores mexicanos a encomendar a los personajes de Stranger Things a la protección popular: prender veladoras, una tradición profundamente arraigada en el país.

Las veladoras oficiales, diseñadas con iconografía tradicional y retratos de los protagonistas, se convirtieron en el símbolo de un deseo compartido: “proteger a los héroes de Hawkins, según la tradición popular: prender veladoras”.

La acción fue concebida como un gesto masivo de superstición colectiva y canalizó la energía de los fans en un solo mensaje. El evento, que requirió 12 horas de montaje y la participación de 75 personas, logró que “la llama de 2 mil 257 veladoras se transformó en el mensaje escrito con velas más grande del mundo.

La hazaña fue reconocida oficialmente por Guinness World Records, estableciendo un nuevo estándar para las activaciones de series en México y el mundo.

La tradición y cultura popular

Miles de fans se congregaron para formar, con 2,257 veladoras, el mensaje escrito con velas más grande del mundo: “Changuitos para nuestros héroes”. (Netflix)

El evento no sólo celebró el impacto de Stranger Things en la cultura popular, sino que reafirmó el poder de las tradiciones mexicanas en el contexto global.

La unión de devoción y fanatismo generó una experiencia única que permitió a la audiencia “formar parte de la última aventura, encomendándolas a su protección y buenas vibras”.

La activación de las veladoras y el nuevo récord mundial ratifican el lugar de Stranger Things como un fenómeno que va más allá de la televisión. Lo que comenzó como una serie de ciencia ficción se ha convertido en un evento de comunidad, capaz de movilizar a miles en torno a rituales de protección y esperanza para sus personajes favoritos.

Ahora, con los héroes protegidos por todo México, sólo queda esperar el desenlace de la serie que ha marcado a toda una generación.

¿Qué esperar del final de Stranger Things y cuándo verlo?

Stranger Things 5 - volumen 2 (Netflix)

La temporada final de Stranger Things llega en un momento crítico para Hawkins. Otoño de 1987. El pueblo aún sufre las consecuencias de la apertura de múltiples portales y la amenaza de Vecna, quien ha desaparecido sin dejar rastro.

El gobierno declara cuarentena y Once debe esconderse, mientras el aniversario de la desaparición de Will anuncia una nueva amenaza. “La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”.

La temporada 5 se estrenará en tres fechas: el volumen 1 (cuatro episodios) el 26 de noviembre, el volumen 2 (tres episodios) el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre. Todos los estrenos serán a las 7 PM (hora de CDMX).

