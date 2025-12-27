México

Así fue la primera nevada de Veracruz | Video

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, heladas y oleaje elevado en la entidad

(X @conagua_clima)
(X @conagua_clima)

Durante la noche del jueves 25 de diciembre y las primeras horas del viernes 26, el Cofre de Perote se tiñó de blanco luego de que se registrara una nevada en esta zona montañosa de Veracruz, fenómeno que no se había presentado en lo que va de la temporada invernal.

De acuerdo con información emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), esta sería la primera caída de nieve registrada en el Cofre de Perote, uno de los puntos más altos del estado y de mayor relevancia ecológica y turística.

Ante estas condiciones climatológicas, autoridades estatales y de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones preventivas, exhortando a la población a abrigarse por capas, prestar especial atención a la salud de niñas, niños y personas adultas mayores, así como asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por el viento.

Asimismo, insistieron en no utilizar anafres o braseros dentro de viviendas, resguardar a mascotas y cultivos, y manejar con extrema precaución en caso de circular por carreteras serranas o de alta montaña.

Aumenta el potencial de lluvias y tormentas en Veracruz

De acuerdo con el reporte de la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, el potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes aumentará de manera significativa entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, heladas y oleaje elevado en la entidad |Crédito: X @conagua_clima

Durante este periodo se espera actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunas regiones, la posible formación de torbellinos. Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 5 y 20 milímetros, con máximos de 70 a 150 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de forma dispersa.

Evento de norte traerá vientos intensos y oleaje elevado

Las autoridades meteorológicas informaron que se prevé un evento de norte con rachas máximas de 95 a 110 km/h en la costa central, así como 85 a 100 km/h en las costas norte y sur del estado.

En la región montañosa, especialmente en el corredor Xalapa–Naolinco–Misantla y el valle de Perote, se esperan rachas de 45 a 60 km/h, lo que podría generar caída de ramas, anuncios y afectaciones en caminos rurales.

La intensidad del viento disminuirá gradualmente en las costas norte y centro durante la noche del lunes 29, mientras que en la costa sur lo hará entre la noche del martes 30 y la madrugada del miércoles 31.

Además, se advirtió que el viento puede generar oleaje elevado de entre 4.0 y 6.0 metros en zonas cercanas a la costa, por lo que se recomienda evitar actividades marítimas y recreativas.

Descenso de temperatura y probabilidad de heladas

Finalmente, se informó que habrá un notable descenso de la temperatura entre martes y miércoles, con probabilidad de heladas en zonas altas durante las noches y madrugadas del resto de la semana, lo que podría afectar a comunidades rurales y al sector agrícola.

