México

Así es la remodelación costal, la peligrosa y dolorosa cirugía a la que se sometió Wendy Guevara

La influencer se operó para mejorar su estética

Wendy Guevara se operó.
Wendy Guevara se operó.

Pocos días después de someterse a una remodelación costal, la influencer Wendy Guevara acaparó la atención en redes sociales tras experimentar un fuerte dolor a causa de un estornudo durante una transmisión en vivo, lo que casi provocó que se desvaneciera.

Este episodio expuso públicamente los desafíos del posoperatorio de una intervención que, aunque cada vez más solicitada, implica riesgos inherentes y un proceso de recuperación que exige estrictas medidas de cuidado.

¿Cómo fue el dolor tras la operación?

El procedimiento de Wendy
El procedimiento de Wendy Guevara incluyó transferencia de grasa a piernas y glúteos, además de un ajuste en el busto

En la transmisión, Guevara confesó que el dolor formaba parte natural del proceso de recuperación y que tomaba medicamentos precisamente para evitar estornudar, pues cualquier movimiento brusco puede resultar especialmente doloroso tras este tipo de cirugías.

Su experiencia, ampliamente replicada en plataformas digitales, permitió visibilizar la exigencia física y emocional que supone la remodelación costal, así como los riesgos asociados a la decisión de modificar quirúrgicamente la silueta corporal.

¿Cómo es una remodelación costal?

(Recorte)
(Recorte)

La remodelación costal es un procedimiento quirúrgico que altera la forma o estructura de las costillas.

Este procedimiento se aplica tanto para corregir deformidades congénitas del tórax, como el pectus excavatum o el pectus carinatum, así como con fines estéticos para quienes buscan una cintura más estrecha o una modificación de la silueta.

El proceso puede implicar la resección parcial o total de segmentos costales, por métodos abiertos a través de incisiones amplias o mediante técnicas mínimamente invasivas, en función del objetivo clínico y de las características del paciente.

Como toda cirugía mayor, la remodelación costal conlleva riesgos. Entre las posibles complicaciones, destacan infecciones, sangrado, dolor crónico y daño a estructuras cercanas.

La recuperación depende de la magnitud de la intervención, pero suele requerir un periodo de reposo y seguimiento médico intenso. De allí que los especialistas insistan en que la indicación de este tipo de procedimientos debe basarse siempre en una evaluación personalizada y ser realizada por un equipo médico con experiencia comprobada.

La experiencia de Wendy Guevara evidenció la fragilidad posoperatoria ante movimientos cotidianos como el estornudo, subrayando la importancia de cumplir con las indicaciones médicas para evitar complicaciones y garantizar una recuperación segura tras una intervención de estas características.

