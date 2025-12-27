México

Alito Moreno se lanza contra Marx Arriaga por pedir refundar la SEP y crear comités de defensa al Obradorismo: “es una secta”

El pasado jueves, Marx Arriaga llamó a defender la SEP, pues aseguró que Mario Delgado busca privatizarla

Moreno compartió un mensaje en redes sociales, expresando su sentir sobre el tema. Crédito: X @PRI_Nacional

Luego de que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamara a crear comités con valores del obradorismo para evitar que la dependencia encabezada por Mario Delgado sea capturada por personas que presuntamente buscan privatizar la educación en México, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro “Alito” Moreno se lanzó contra él y dijo que parecía un torneo nacional de “la pendejada” más grande en los gobiernos de Morena.

Por medio de sus redes sociales, Moreno Cárdenas compartió un mensaje, en el que llamó “imbécil” a Arriaga, y recordó que llamó a refundar la SEP y crear comités de defensa del obradorismo. “Qué chingadera es esa”, posteó.

“¿Quién carajos se cree este pendejo para andar llamando a militarizar la educación con un discurso lleno de fanatismo y estupidez? La SEP no es su juguete político. Es una institución que debería estar al servicio del pueblo, no de una ideología narcomorenista podrida“, dijo.

Preguntó si se pretendía enseñar a los niños a abrazar al crimen organizado, haciendo alusión a la frase que popularizó AMLO durante su sexenio de “abrazos no balazos”, o hacerle creer a los menores que el “narcodictador” Nicolás Maduro es un ejemplo a seguir.

“Promover la ineptitud como modelo aspiracional? ¡Es una mentada de madre!“, señaló.

Arriaga llamó a crear comités para defender el obradorismo. (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Dijo que lo bueno, era que ya ni entre los propios morenistas se soportaban, pues en sus declaraciones, Arriaga se lanzaba contra Mario Delgado, pero señaló que lo malo era que “su brutalidad se lleva entre las patas lo más preciado que tenemos como país: la educación de nuestras niñas y niños”.

Concluyó su mensaje apuntando que esto no era un gobierno, sino una secta, sin embargo, aseguró, les quedaba poco tiempo pues el pueblo ya había despertado y no les iba a perdonar tanto daño.

“¡Tiempo al tiempo! ¡Van a caer! ¡2027 y 2030 vota México!“, dijo.

¿Qué dijo Marx Arriaga?

El pasado jueves, Marx Arriaga convocó a una rebelión contra la SEP, institución encabezada por Mario Delgado, pues acuso que quiere privatizar la educación.

El director de Materiales Educativos de la SEP no soportó las críticas hacia su trabajo para la nueva escuela mexicana y respondió a quienes han despotricado en su contra

Arriaga, quien ha tenido varias polémicas en el pasado, llamó a crear comités de defensa de “los valores del obradorismo y la Cuarta Transformación”, en todo el país, que se convirtieran en contrapesos de los actuales funcionarios de la SEP.

Los comités, aseguró, deberán defender los polémicos libros de texto gratuitos coordinados por él hace unos años.

