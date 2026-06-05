Condenan a más de 32 años de prisión a feminicida que abandonó el cuerpo de su pareja en CDMX

Emmanuel “N” fue condenado a 32 años y un mes de prisión por el feminicidio de su pareja cometido en julio de 2023. (Fiscalía CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una sentencia condenatoria de 32 años y un mes de prisión contra Emmanuel “N”, tras acreditar plenamente su responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de su pareja sentimental.

La resolución judicial se logró luego de que el Ministerio Público presentara una serie de pruebas científicas, periciales y testimoniales que permitieron reconstruir los hechos ocurridos en julio de 2023 y demostrar la responsabilidad del acusado en el asesinato de la mujer.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, Emmanuel “N” mantenía una relación caracterizada por la violencia constante hacia la víctima, situación que fue corroborada durante el proceso penal mediante diversos testimonios presentados por la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2023 en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el ahora sentenciado atacó a la mujer con un arma blanca, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

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Intentó ocultar el crimen abandonando el cuerpo

Tras privar de la vida a su pareja, Emmanuel “N” intentó ocultar el crimen trasladando el cuerpo en un vehículo hasta una zona boscosa de la colonia San Lorenzo, en la alcaldía Cuajimalpa.

Las videograbaciones y pruebas periciales permitieron reconstruir el traslado del cuerpo y acreditar la responsabilidad del acusado. (FGJCDMX)

Según las investigaciones, el agresor abandonó el cadáver en dicho lugar con la intención de dificultar su localización e identificación.

Sin embargo, dos días después, vecinos de la zona encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió iniciar las diligencias ministeriales correspondientes.

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A partir del hallazgo, personal especializado de la Fiscalía capitalina realizó trabajos de campo, entrevistas, análisis forenses y diversas diligencias encaminadas a esclarecer los hechos y ubicar al responsable.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo una orden de cateo para ingresar al domicilio que compartían la víctima y el agresor.

Durante la intervención se aseguraron diversos indicios que fortalecieron la línea de investigación y permitieron solicitar una orden de aprehensión contra Emmanuel “N”.

Un individuo vestido con uniforme de prisión naranja es escoltado por dos agentes de policía, con las manos esposadas a la espalda, a través de un pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia, videograbaciones y pruebas científicas fueron determinantes

La Fiscalía informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) desarrollaron labores de inteligencia para ubicar al presunto responsable.

Gracias a estas acciones, Emmanuel “N” fue localizado y detenido el 26 de julio de 2023 en la alcaldía Cuauhtémoc, apenas cinco días después del feminicidio.

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Al día siguiente de su captura fue presentado ante un juez y vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Durante el juicio oral, la representación social presentó una sólida carga probatoria integrada por testimonios que acreditaron los antecedentes de violencia ejercida por el acusado, así como dictámenes periciales y evidencia tecnológica.

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Entre las pruebas más relevantes destacó el análisis forense realizado al vehículo utilizado para trasladar el cuerpo, donde especialistas confirmaron la presencia de sangre de la víctima.

Asimismo, videograbaciones obtenidas durante la investigación permitieron reconstruir el trayecto realizado por Emmanuel “N” después del crimen y documentar el traslado del cuerpo hacia la zona donde finalmente fue abandonado.

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La necropsia practicada por especialistas también fue fundamental para establecer con precisión la causa de muerte y corroborar la mecánica de los hechos expuesta por la Fiscalía.

Con base en este conjunto de elementos, la autoridad judicial concluyó que existían pruebas suficientes para acreditar plenamente la responsabilidad penal del acusado.

Reparación integral del daño para las víctimas indirectas

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal determinó que Emmanuel “N” deberá cubrir la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

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La Fiscalía capitalina destacó que la sentencia representa un avance en el combate a la violencia feminicida y en la procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia de género.

La institución señaló que las investigaciones en casos de feminicidio se realizan bajo protocolos especializados, con perspectiva de género, sustento científico y rigor jurídico, con el objetivo de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para las familias afectadas.

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El caso también pone de relieve la importancia de documentar y denunciar los antecedentes de violencia en las relaciones de pareja, ya que estos elementos pueden resultar fundamentales para acreditar patrones de agresión y fortalecer las investigaciones ministeriales.

Con esta sentencia, las autoridades consideran concluida una etapa judicial clave en el caso, aunque reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.