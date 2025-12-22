México

La SEP anuncia aumento de presupuesto para este programa social en 2026

El objetivo es ampliar la cobertura priorizando zonas marginadas e inclusión para comunidades indígenas

Guardar
La Secretaría de Educación Pública
La Secretaría de Educación Pública aclaró si este lunes 19 de mayo habrá clases o no. Crédito: Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) contará en 2026 con un presupuesto de 26 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de mil millones respecto al año anterior, según destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Este aumento presupuestal, aseguró el funcionario, evidencia la prioridad que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo otorga a la educación, al destinar recursos adicionales para la mejora de la infraestructura escolar y el bienestar de la comunidad educativa.

El alcance creciente de La Escuela es Nuestra y sus implicaciones para la equidad educativa en México

Durante 2025, LEEN destinó 25 mil millones de pesos para la rehabilitación de 74.250 planteles en todo el país, beneficiando a 8,1 millones de alumnas y alumnos, quienes ahora cuentan con espacios considerados seguros y dignos para su aprendizaje, según informó Delgado Carrillo.

El secretario calificó a este programa como uno de los ejes sociales más relevantes del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Por su parte, Pamela López Ruiz, directora del programa, puntualizó que 68.011 de las escuelas atendidas corresponden a educación básica y que, dentro de ese grupo, 16.796 planteles de secundaria fueron rehabilitados, con una inversión de 5.128 millones de pesos.

López Ruiz también informó que, en el mes en curso, 776 escuelas de Puebla y Veracruz continúan recibiendo apoyos, con un monto adicional de 238 millones de pesos.

La SEP priorizará planteles vulnerables con fondos extra en 2026

De cara al próximo año, el secretario de Educación Pública precisó que la meta es atender otras 75 mil escuelas de educación básica, con el objetivo de llegar a una cobertura del 65% del nivel básico en toda la República.

Según explicó Delgado Carrillo, la estrategia para 2026 priorizará planteles con mayores necesidades y ubicados en zonas de alta marginación, así como aquellas escuelas situadas en entidades incluidas en los Planes de Justicia Indígena y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Tres mujeres, con un pensamiento crítico y una agenda de desafíos y oportunidades para pensar la tecnología y la educación, formaron parte del primer panel del VI Seminario de Innovación Educativa, organizado por la solución integral Ticmas en su auditorio en la Feria del Libro. Crédito: —(Cortesía Ticmas)

El funcionario detalló que, conforme al plan sexenal del programa, los Centros de Educación Especial y los planteles de zonas con Planes de Justicia Indígena serán atendidos cada año.

En el caso de las escuelas de Educación Inicial, Preescolar y Primaria, el apoyo llegará en dos ocasiones durante el sexenio, mientras que para los planteles de secundaria, la atención se repetirá tres veces a lo largo del mandato presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, finalizó el titular de la SEP.

La Escuela es Nuestra es un programa federal implementado por la SEP.

  • Su objetivo principal es mejorar la infraestructura y las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica en todo el país.
  • Otorga recursos económicos directos a los Comités Escolares de Administración Participativa (integrados por padres de familia, maestros y directivos) para que gestionen y realicen obras de mejora en los planteles.
  • Los fondos pueden destinarse a mantenimiento, rehabilitación, equipamiento, servicios básicos (agua, luz, baños) y mobiliario escolar.
  • El programa prioriza escuelas en zonas marginadas, rurales, indígenas y de alta vulnerabilidad social.
  • Busca fomentar la participación directa de la comunidad escolar en la toma de decisiones y la transparencia en el uso de los recursos.
  • Promueve el sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre los miembros de la comunidad educativa.
  • El monto asignado a cada escuela varía según el número de alumnos y las necesidades detectadas en el plantel.
  • Forma parte de las políticas públicas para garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.

Temas Relacionados

La Escuela es NuestraMario Delgado CarrilloClaudia Sheinbaum PardoSecretaría de Educación Públicamexico-noticias

Más Noticias

Juez vinculó a proceso al presunto asesino de Gail Castro, hermano de Markitos Toys

El asesinato del que se le señala al imputado ocurrió en pasado 28 de marzo de 2025 en la colonia el Sauzal, municipio de Ensenada, Baja California

Juez vinculó a proceso al

Conagua pronostica lluvias y frío durante la Nochebuena en México

En estas fiestas, varias regiones vivirán chaparrones, ráfagas intensas y mañanas heladas

Conagua pronostica lluvias y frío

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: reabren circulación en Insurgentes dirección México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

La CFE refuerza su papel en la protección ambiental y el suministro eléctrico nacional

La administración eficiente de los embalses hidroeléctricos fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional

La CFE refuerza su papel

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

La agrupación indicó que se trata de su último concierto de este 2025, por lo que invitó a todos sus fans

Sonido Gallo Negro anuncia presentación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez vinculó a proceso al

Juez vinculó a proceso al presunto asesino de Gail Castro, hermano de Markitos Toys

Quién es “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en Monterrey, Nuevo León

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

ENTRETENIMIENTO

Sonido Gallo Negro anuncia presentación

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Este es el plan del

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”