La SEP anuncia aumento de presupuesto para este programa social en 2026

El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) contará en 2026 con un presupuesto de 26 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de mil millones respecto al año anterior, según destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Este aumento presupuestal, aseguró el funcionario, evidencia la prioridad que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo otorga a la educación, al destinar recursos adicionales para la mejora de la infraestructura escolar y el bienestar de la comunidad educativa.

El alcance creciente de La Escuela es Nuestra y sus implicaciones para la equidad educativa en México

Durante 2025, LEEN destinó 25 mil millones de pesos para la rehabilitación de 74.250 planteles en todo el país, beneficiando a 8,1 millones de alumnas y alumnos, quienes ahora cuentan con espacios considerados seguros y dignos para su aprendizaje, según informó Delgado Carrillo.

El secretario calificó a este programa como uno de los ejes sociales más relevantes del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Por su parte, Pamela López Ruiz, directora del programa, puntualizó que 68.011 de las escuelas atendidas corresponden a educación básica y que, dentro de ese grupo, 16.796 planteles de secundaria fueron rehabilitados, con una inversión de 5.128 millones de pesos.

López Ruiz también informó que, en el mes en curso, 776 escuelas de Puebla y Veracruz continúan recibiendo apoyos, con un monto adicional de 238 millones de pesos.

La SEP priorizará planteles vulnerables con fondos extra en 2026

De cara al próximo año, el secretario de Educación Pública precisó que la meta es atender otras 75 mil escuelas de educación básica, con el objetivo de llegar a una cobertura del 65% del nivel básico en toda la República.

Según explicó Delgado Carrillo, la estrategia para 2026 priorizará planteles con mayores necesidades y ubicados en zonas de alta marginación, así como aquellas escuelas situadas en entidades incluidas en los Planes de Justicia Indígena y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

El funcionario detalló que, conforme al plan sexenal del programa, los Centros de Educación Especial y los planteles de zonas con Planes de Justicia Indígena serán atendidos cada año.

En el caso de las escuelas de Educación Inicial, Preescolar y Primaria, el apoyo llegará en dos ocasiones durante el sexenio, mientras que para los planteles de secundaria, la atención se repetirá tres veces a lo largo del mandato presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, finalizó el titular de la SEP.

La Escuela es Nuestra es un programa federal implementado por la SEP.

Su objetivo principal es mejorar la infraestructura y las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica en todo el país.

Otorga recursos económicos directos a los Comités Escolares de Administración Participativa (integrados por padres de familia, maestros y directivos) para que gestionen y realicen obras de mejora en los planteles.

Los fondos pueden destinarse a mantenimiento, rehabilitación, equipamiento, servicios básicos (agua, luz, baños) y mobiliario escolar.

El programa prioriza escuelas en zonas marginadas, rurales, indígenas y de alta vulnerabilidad social.

Busca fomentar la participación directa de la comunidad escolar en la toma de decisiones y la transparencia en el uso de los recursos.

Promueve el sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre los miembros de la comunidad educativa.

El monto asignado a cada escuela varía según el número de alumnos y las necesidades detectadas en el plantel.

Forma parte de las políticas públicas para garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.