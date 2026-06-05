México

Hombre finge asalto tras dispararle a su novia y lo vinculan a procesos por tentativa de feminicidio en Tlalpan

La Fiscalía de la Ciudad de México desacreditó esa versión con dictámenes periciales, lo detuvo el 2 de junio en la misma alcaldía

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La Fiscalía de la Ciudad de México desacreditó esa versión con dictámenes periciales, lo detuvo el 2 de junio en la misma alcaldía. Crédito: Especial
La Fiscalía de la Ciudad de México desacreditó esa versión con dictámenes periciales, lo detuvo el 2 de junio en la misma alcaldía. Crédito: Especial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Julio “N” por la tentativa de feminicidio agravado en contra de su pareja menor de edad, quien tenía apenas 17 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió el pasado 1 de mayo de 2026 en calles de la colonia Cuchilla de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

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Esa tarde, la joven se encontraba con Julio “N” cuando él le disparó con un arma de fuego. La bala la alcanzó en el abdomen y debió ser trasladada de urgencia a un hospital.

Tras la agresión, el imputado habría intentado presentar la herida como consecuencia de un robo. La maniobra no prosperó: las investigaciones ministeriales descartaron esa versión y apuntaron directamente a él como el agresor.

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Los dictámenes periciales en mecánica de lesiones y de hechos, junto con el certificado médico de la víctima, fueron las piezas que desmantelaron la coartada. Esos mismos elementos se presentaron ante el juez de control durante la audiencia del 3 de junio.

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención y la audiencia inicial

Con los datos reunidos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Julio “N”. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) la ejecutaron el 2 de junio y lo localizaron en la misma alcaldía Tlalpan donde cometió el ataque.

Al día siguiente se celebró la audiencia inicial. El agente del Ministerio Público expuso los dictámenes periciales, el certificado médico y otros datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad del imputado contra la muerte de la menor de 17 años.

La resolución del juez de control

El juez vinculó a Julio “N” a proceso por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. También le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, con lo que quedó detenido mientras avanza el proceso.

El tribunal fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía deberá consolidar el expediente que respaldará la acusación formal.

“La investigación permitió identificar la probable responsabilidad de Julio “N”, quien fue aprehendido por agentes de la PDI", indicó la Fiscalía capitalina en un comunicado.

Primer plano de manos femeninas con manchas de sangre, sosteniendo cinta policial amarilla "NO PASAR". Fondo desenfocado con casa sencilla y vegetación.
Las manos temblorosas de una mujer adulta, con leves manchas de sangre, sostienen una cinta amarilla de la policía costarricense con la inscripción "NO PASAR", frente a una casa sencilla y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva de género como eje de la investigación

La Fiscalía capitalina sostiene que investiga los delitos contra las mujeres con perspectiva de género para identificar y llevar ante la justicia a quienes ejercen violencia feminicida. El objetivo declarado es proteger a las víctimas y garantizarles acceso efectivo a la justicia.

“Dictámenes periciales, el certificado médico de la víctima y otros datos de prueba sustentaron la imputación por feminicidio agravado en grado de tentativa”, indicaron las autoridades.

El caso de la adolescente de Tlalpan ilustra ese enfoque: la calificación del delito como feminicidio agravado —y no como lesiones— refleja el análisis del vínculo entre agresor y víctima, y del contexto de violencia de pareja.

El principio de presunción de inocencia

La Fiscalía aclaró que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, Julio “N” se considera inocente hasta que un órgano jurisdiccional competente emita sentencia en su contra. Esa garantía rige todas las etapas del procedimiento.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vinculación a proceso no equivale a una condena: es la resolución judicial que determina que existen datos suficientes para continuar la investigación con el imputado sujeto al proceso penal. La responsabilidad definitiva se determinará en juicio oral.

“En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la persona mencionada en este comunicado se considera inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente”, concluyó la Fiscalía.

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