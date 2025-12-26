México

¿Qué hacer si tengo problemas en mi relación? Claves para detectar una crisis y actuar

La desconexión afectiva dentro de una relación puede manifestarse de formas sutiles y progresivas, pero también hay estrategias para encontrar soluciones

Expertos aseguran que hay varias
Expertos aseguran que hay varias señales que indican un distanciamiento emocional en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones de pareja enfrentan desafíos singulares durante situaciones de crisis, donde el estrés y la incertidumbre pueden modificar la dinámica cotidiana.

Según los análisis de Jeremy Nicholson en Psychology Today, y del equipo de Strategic Psychology, la clave para sostener un vínculo saludable reside en la combinación de comunicación empática, rutinas estructuradas y espacios personales.

Lo primero sería detectar si la relación se encuentra en un periodo de crisis. El distanciamiento emocional en las relaciones de pareja suele manifestarse a través de señales que afectan tanto la comunicación como la intimidad y el compromiso, según coinciden Psychology Today y The Hart Center.

La reducción del contacto físico, junto con la pérdida de muestras de afecto, representa un indicio temprano de que la conexión afectiva se ha debilitado.

En el análisis de Seth J. Gillihan para Psychology Today, se destaca que la intimidad física se convierte en un termómetro del vínculo: cuando este aspecto se desvanece, la relación suele entrar en una fase de riesgo.

La comunicación superficial y evasiva también ocupa un lugar central entre las alertas detectadas por ambos medios.

Cambios en las dinámicas de
Cambios en las dinámicas de comunicación también podrían indicar una crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si tu relación está en problemas?

  • Reducción del afecto físico y las muestras de cariño.
  • Conversaciones superficiales y falta de comunicación sobre temas importantes.
  • Aumento de conflictos y discusiones sin resolución constructiva.
  • Desinterés por compartir tiempo juntos y alivio durante la ausencia del otro.
  • Falta de proyectos o planes en común.
  • Indiferencia frente a los logros o dificultades de la pareja.
  • Evasión del contacto visual y de gestos de afecto.

Estas señales, tomadas en conjunto, permiten identificar cuándo una relación atraviesa una fase crítica de desconexión emocional.

Peleas constantes son señaladas como
Peleas constantes son señaladas como otra expresión del distaciamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para reconectar emocionalmente con tu pareja

En contextos de alta presión, los especialistas coinciden en que las emociones se intensifican, aumentando la probabilidad de malentendidos o conflictos. Frente a este escenario, recomiendan estrategias concretas para fortalecer la relación y reducir el desgaste emocional:

  • Establecer rutinas diarias: Definir horarios y actividades específicas ayuda a mantener una sensación de normalidad y control, incluso cuando el entorno es incierto. Según el equipo de Strategic Psychology, esto contribuye a disminuir la ansiedad y facilita la organización de tareas compartidas y tiempos individuales.
  • Priorizar la comunicación abierta y sincera: Expresar pensamientos y emociones de manera clara, utilizando mensajes en primera persona, permite transmitir necesidades sin culpar al otro. Nicholson afirma en Psychology Today que “la auto-revelación de pensamientos y sentimientos ayuda a crear una comunicación más íntima y satisfactoria”, lo que incrementa la conexión afectiva.
  • Mostrar empatía y comprensión mutua: Reconocer que cada miembro de la pareja puede reaccionar de forma diferente ante el estrés resulta esencial. Como señalan los expertos de Strategic Psychology, “mostrar comprensión por las emociones y reacciones del otro facilita una mayor cercanía y reduce las fricciones innecesarias”.
  • Mantener espacios personales: Reservar momentos para actividades individuales previene el agotamiento emocional y fortalece la autonomía dentro de la relación. El equipo de Strategic Psychology destaca la importancia de “permitir y respetar el tiempo personal” para evitar el desgaste derivado de la convivencia intensificada.
  • Buscar un equilibrio entre interacciones positivas y negativas: Nicholson recomienda en Psychology Today mantener al menos cinco interacciones positivas por cada negativa, utilizando gestos amables y palabras de afecto para reforzar la relación y minimizar los conflictos.
  • Gestionar los conflictos de manera constructiva: Abordar las diferencias con técnicas de comunicación asertiva y buscar soluciones conjuntas ayuda a consolidar el sentido de equipo y la resiliencia de la pareja. Los especialistas sugieren evitar críticas y actitudes defensivas, priorizando el apoyo y la cooperación.
  • Practicar la gratitud y el reconocimiento mutuo: Destacar y agradecer los gestos positivos fortalece el vínculo y reduce el estrés. Nicholson señala que “resaltar lo sagrado y especial en la relación” contribuye a reforzar el sentido de pertenencia.
  • Buscar apoyo externo cuando sea necesario: Si los recursos internos de la pareja se ven superados, recurrir a familiares, amigos o profesionales puede resultar beneficioso. El equipo de Strategic Psychology subraya que aceptar ayuda externa no solo alivia la carga emocional, sino que también enriquece las perspectivas para afrontar la crisis.

Ambos enfoques coinciden en que, aunque las crisis presentan retos significativos, también ofrecen oportunidades para fortalecer los lazos afectivos, siempre que exista disposición para la empatía, la flexibilidad y el diálogo constante.

