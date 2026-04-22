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Muffins integrales de piña y coco: fibra, frescura y energía en cada bocado

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Muffins dorados de piña y coco apilados en un plato blanco, rodeados de cubos de piña fresca y coco rallado tostado, con un fondo hogareño desenfocado.
Una torre de muffins dorados de piña y coco, apilados sobre un plato blanco, con cubos de piña y coco rallado espolvoreados a su alrededor, destacando en un fondo luminoso y hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como un muffin casero, húmedo y con sabor tropical para alegrar el desayuno o la merienda.

Los muffins integrales de piña y coco son suaves, aromáticos y llenos de fibra, perfectos para sumar energía y frescura a tu día.

El coco rallado y la piña aportan dulzor natural, mientras que la harina integral y el aceite saludable los hacen más livianos y saciantes.

Estos muffins son fáciles de preparar, económicos y aptos para toda la familia. Además, se conservan muy bien, ideales para llevar en la vianda escolar o como snack saludable de media tarde.

Receta de muffins integrales de piña y coco

La base es harina integral, piña fresca en cubos y coco rallado. Se endulzan con azúcar mascabo o miel y llevan aceite en vez de manteca para lograr una miga húmeda y aireada.

Vista cenital de siete muffins de piña y coco en una bandeja de madera, con una piña entera, limas, hojas de menta y coco fresco en un fondo de madera desgastada.
Muffins integrales de piña y coco recién horneados, adornados con trozos de piña y coco rallado, se exhiben en una bandeja de madera sobre un fondo rústico, rodeados de ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 18-20 minutos

Ingredientes

  1. 1 y 1/2 tazas de harina integral
  2. 1/2 taza de coco rallado
  3. 1 taza de piña fresca en cubos pequeños (bien escurrida)
  4. 2 huevos grandes
  5. 1/2 taza de azúcar mascabo o miel
  6. 1/3 taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
  7. 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
  8. 1 cucharadita de polvo de hornear
  9. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  10. 1 pizca de sal
Primer plano de dos muffins dorados de piña y coco, con coco rallado espolvoreado, servidos en un plato blanco sobre una superficie clara.
Dos muffins dorados de piña y coco con coco rallado espolvoreado se presentan en un plato blanco, con un fondo luminoso y hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins integrales de piña y coco, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar y el aceite hasta espumar.
  3. Agregar la leche y la esencia de vainilla.
  4. Sumar la harina integral, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar apenas hasta integrar.
  5. Incorporar el coco rallado y, por último, la piña en cubos.
  6. Distribuir la mezcla en moldes para muffins engrasados o con pirotines, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
  7. Hornear 18-20 minutos, hasta que estén dorados y al pinchar con palillo salga seco.
  8. Dejar enfriar sobre rejilla antes de desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10-12 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada muffin?

  • Calorías: 115
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Proteínas: 2,5 g

Estas cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos utilizados.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. También puedes refrigerarlo.

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