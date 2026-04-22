Muffins integrales de piña y coco: fibra, frescura y energía en cada bocado

Nada como un muffin casero, húmedo y con sabor tropical para alegrar el desayuno o la merienda.
Los muffins integrales de piña y coco son suaves, aromáticos y llenos de fibra, perfectos para sumar energía y frescura a tu día.
El coco rallado y la piña aportan dulzor natural, mientras que la harina integral y el aceite saludable los hacen más livianos y saciantes.
Estos muffins son fáciles de preparar, económicos y aptos para toda la familia. Además, se conservan muy bien, ideales para llevar en la vianda escolar o como snack saludable de media tarde.
Receta de muffins integrales de piña y coco
La base es harina integral, piña fresca en cubos y coco rallado. Se endulzan con azúcar mascabo o miel y llevan aceite en vez de manteca para lograr una miga húmeda y aireada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 18-20 minutos
Ingredientes
- 1 y 1/2 tazas de harina integral
- 1/2 taza de coco rallado
- 1 taza de piña fresca en cubos pequeños (bien escurrida)
- 2 huevos grandes
- 1/2 taza de azúcar mascabo o miel
- 1/3 taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
- 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer muffins integrales de piña y coco, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar y el aceite hasta espumar.
- Agregar la leche y la esencia de vainilla.
- Sumar la harina integral, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar apenas hasta integrar.
- Incorporar el coco rallado y, por último, la piña en cubos.
- Distribuir la mezcla en moldes para muffins engrasados o con pirotines, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornear 18-20 minutos, hasta que estén dorados y al pinchar con palillo salga seco.
- Dejar enfriar sobre rejilla antes de desmoldar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 10-12 muffins medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada muffin?
- Calorías: 115
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 16 g
- Proteínas: 2,5 g
Estas cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos utilizados.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. También puedes refrigerarlo.