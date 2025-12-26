Sentencian a hombre por llevar armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas en una camioneta en Guerrero

Una de las armas aseguradas (FGR)

Un hombre que fue detenido junto con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mientras iba en una camioneta con placas de circulación de Michoacán en Guerrero fue sentenciado a más de 13 años de prisión. Lo anterior tras acceder a un procedimiento abreviado.

La condena en contra de José “N” fue informad por la Fiscalía General de la República (FGR) el 25 de diciembre. Fue determinada su responsabilidad en el delito de portación de armas de fuego con la agravante de llevar dos o más de las mismas.

De igual manera fue hallado culpable de llevar cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de que es penalmente responsable de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

José “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a la altura de Apaxtla de Castrejón, en julio de 2023. El ahora condenado llevaba dos armas de fuego abastecidas tipo fusil, un arma corta, así como cargadores y cartuchos.

La droga incautada (FGR)

De igual manera, los elementos militares le hallaron clorhidrato de cocaína y marihuana, según consta en el expediente.

“En audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero, aportó las pruebas contundentes para obtener de un Juez de Control sentencia de 13 años 11 meses y tres días de prisión”, detalla el informe de la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

Las imágenes compartidas por la institución muestran las armas aseguradas, así como las bolsas con droga que fueron incautados.

Pasará más de 13 años en prisión (FGR)

Condenan de más de 100 años de prisión contra dos hombres en Guerrero

En otras acciones, el pasado 23 de diciembre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la sentencia en contra de dos hombres por su responsabilidad en los delitos de e homicidio calificado y lesiones calificadas por arma de fuego, por acciones registradas en el municipio de Ometepec.

José Luis “N” y Rufino “N” fueron condenados a 107 años, seis meses y 24 días de prisión por los delitos mencionados. La Fiscalía de Guerrero detalló que el homicidio calificado fue cometido en agravio de las personas identificadas como Laurenciano “N”, Sergio “N”, Alve “N” y Carlos “N”.

Mientras que las lesiones fueron cometidas contra Juan “N”, Benjamín “N”, Aldo “N” y Rafael “N”. Cabe destacar que los cuatro sujetos mencionados se desempeñaban como policías municipales.