México

Vehículos blindados “Ocelotl” de la Defensa cuidarán la Nochebuena en Aguascalientes

En las acciones participarán agentes de los tres niveles de gobierno

Guardar
Algunas de las unidades blindadas
Algunas de las unidades blindadas (X/SSPE)

Diversas instituciones de seguridad participarán en acciones de prevención en Aguascalientes como parte del operativo denominado Blindaje Aguascalientes. Unidades blindadas “Ocelotl” serán parte de los operativos.

El 24 de diciembre las autoridades de Aguascalientes informaron sobre acciones de prevención en todos los sectores del Estado.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Fiscalía General del Estado (FGE) y las Policías Municipales realizarán recorridos y patrullajes.

Secretario de Seguridad estatal encabeza inicio de operativo

El despliegue de efectivos estuvo encabezado por el encargado de la SSPE, Antonio Martínez Romo. Los uniformados cubrirán brechas, caminos de terracería y vías que conectan con estados vecinos.

Realizarán labores de patrullaje (SSPE)
Realizarán labores de patrullaje (SSPE)

De igual manera, Martínez Romo detalló que en las acciones participan más de 250 miembros de instituciones de los tres niveles de gobierno, los cuales cuentan con el apoyo de de aproximadamente 100 unidades operativas.

El material gráfico compartido muestra parte de los vehículos que participarán en los recorridos de seguridad, destacando el uso de unidades Ocelotl.

“Esta vigilancia constante en comunidades, poblados y rancherías fortalece la prevención del delito y mejora la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”, señala la Secretaría de Seguridad estatal. El objetivo de las unidades es la protección de las personas y su patrimonio.

Vehículos de millones de pesos patrullarán Aguascalientes

Fue en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2024 que los vehículos blindados fueron presentados. Son unidades que se caracterizan por su capacidad de moverse a través de terrenos difíciles y pueden cargar una ametralladora Barret calibre .50.

(SSPE)
(SSPE)

Documentos obtenidos a través de trasparencia y actualizados hasta enero de 2024, indican que el valor de dichos vehículos va de los 10 a los 14 millones de pesos.

Detenciones relevantes en Aguascalientes

En la entidad gobernada por María Teresa Jiménez Esquivel han sido registradas actividades de personas que estarían relacionadas con los grupos criminales con mayor presencia en el país.

Uno de los casos es el de Carlos “N”, un hombre ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apodado El Diez y/o Apá y/o Viejito y/o El Viejo. Su detención fue informada por el fiscal de Aguascalientes, Manuel Alonso García, el 6 de noviembre pasado.

“Era el que orquestaba todo este tipo de eventos delictivos, era el objetivo prioritario en el tema de la violencia en el estado y era importantísimo poder ubicarlo, pero también poderle judicializar algunas carpetas de investigación", comentó el funcionario.

Mientras que el 30 de noviembre pasado fue informada la detención de Christian “N”, un sujeto apodado El 30 y/o Canelo. Se trata de un objetivo prioritario y quien, según reportes periodísticos, estaría relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

AguascalientesOcelotlNochebuenaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía de Veracruz detiene y acusa de terrorismo a reportero local de nota roja

Las autoridades también lo investigan por su presunta relación con delitos de seguridad pública

Fiscalía de Veracruz detiene y

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de diciembre: Línea 4 del MB con afectaciones por verbena navideña

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Hoy no hay debates, solo paz”, Noroña propone pausa en conflictos con la oposición y reafirma apoyo a la 4T

El senador pidió enfocarse en la paz, la unidad y el bienestar durante las festividades

“Hoy no hay debates, solo

Costo del pasaporte mexicano para 2026, según la SRE

Los montos del pasaporte se actualizan anualmente de acuerdo con la Ley Federal de Derechos

Costo del pasaporte mexicano para

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

El snowboarder es uno de los 10 más buscados por el FBI

Catean domicilios relacionados con Ryan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean domicilios relacionados con Ryan

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco

Dan prisión preventiva a sujetos que llevaban 37 millones de pesos en camioneta blindada sobre Naucalpan, Edomex

Trasladan a Puente Grande a cuñado y suegro de Iván Archivaldo tras su captura en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: por qué Paulette

Exatlón México: por qué Paulette Gallardo tuvo que ir al hospital de emergencia

MasterChef Celebrity México estaría alistando un formato 24/7 para la edición de 2026

Exatlón México: quién gana la Batalla por la Navidad hoy 24 de diciembre

Ranking de Netflix en México: estas son las películas preferidas del momento

Top de las mejores películas de Prime Video en México

DEPORTES

Así reaccionó Emilio Azcárraga a

Así reaccionó Emilio Azcárraga a la “venta” del 49% de club América a General Atlantic

Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

Medallistas olímpicos despiden a Ricardo Contreras, ex presidente de la Federación Mexicana de Boxeo: “Figura de liderazgo”

NBA en Navidad: agenda y dónde ver cada uno de los juegos en México

Quién es Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano que es investigado por violencia familiar