México

Un préstamo de 77 mil pesos se convirtió en un millón 388 mil: qué hacer para bajar tu deuda con Infonavit

La plataforma Mi Cuenta Infonavit muestra de forma clara si tu préstamo califica para el nuevo beneficio de liquidación automática

Guardar
La Solución Integral ajusta mensualidades, asigna tasas justas según ingreso y destina aportaciones patronales a capital en los casos no liquidados (Cortesía)
La Solución Integral ajusta mensualidades, asigna tasas justas según ingreso y destina aportaciones patronales a capital en los casos no liquidados (Cortesía)

Para aquellos que cuentan con un crédito de infonavit que se ha vuelto impagable existe una opción: Solución Integral Infonavit responden a la problemática de millones de trabajadores con créditos hipotecarios antiguos, especialmente aquellos ligados al salario mínimo.

Tal fue el caso de Matiana García Ríos, quien durante años vio subir su deuda de 77 mil pesos hasta niveles que le resultaban impagables hasta llegar a 1 millón 388 mil pesos, según publicó la dependencia en sus redes sociales.

Durante años, estos créditos resultaron prácticamente imposibles de liquidar debido a incrementos constantes en el saldo, lo que generó endeudamiento injusto y abandono de viviendas.

Esta opción fue diseñada para reestructurar y, en muchos casos, liquidar los créditos impagables otorgados antes de mayo de 2021.

El programa busca que los derechohabientes afectados reciban un alivio real, ya sea a través de la reducción del saldo, el ajuste a mensualidades fijas, tasas de interés justas o la liquidación total del adeudo.

Cómo funciona Solución Integral Infonavit

casas abandonadas infonavit
La Solución Integral ajusta mensualidades, asigna tasas justas según ingreso y destina aportaciones patronales a capital en los casos no liquidados (Foto: Especial)

La aplicación del programa es automática y no requiere trámites presenciales. El sistema revisa cada crédito y, si detecta que el acreditado ha pagado al menos 2,7 veces el monto original del crédito (sin incluir seguros ni comisiones), el adeudo se considera liquidado y se habilita la descarga en línea de la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca.

Para quienes aún no cumplen el umbral, la Solución Integral ajusta las condiciones: mensualidades fijas, tasa de interés justa de acuerdo con el nivel de ingreso y asignación de las aportaciones patronales directamente al capital o pago de intereses atrasados. En los créditos conyugales, la revisión se realiza de manera individual para cada titular.

La notificación de la aplicación automática del beneficio se realiza a través de Mi Cuenta Infonavit y correo electrónico, por lo que es imprescindible mantener actualizados los datos de contacto.

Paso a paso para identificar y aprovechar el beneficio

  1. Accede a Mi Cuenta Infonavit: Ingresa en la plataforma oficial con tu NSS y número de crédito.
  2. Consulta la sección “Mi crédito”: Verifica si tu crédito ya fue beneficiado con la Solución Integral.
  3. Revisa el monto pagado: Confirma si ya cubriste 2,7 veces el monto original (sin seguros ni comisiones).
  4. Recibe tu carta de cancelación: Si ya liquidaste el crédito, descarga la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca.
  5. Analiza las nuevas condiciones: Si sigues pagando, revisa las nuevas mensualidades fijas, tasa de interés y el destino de las aportaciones patronales.
  6. Mantén tus datos actualizados: Asegúrate de que tu correo y teléfono estén correctos para recibir notificaciones.
  7. Solicita reversión si lo deseas: Si prefieres regresar a las condiciones anteriores, llama a Infonatel al 800 008 3900 dentro de los seis meses tras la aplicación automática.

Consultas y casos de exclusión

Para saber si un crédito fue beneficiado, los usuarios deben consultar Mi Cuenta Infonavit.

Si no están de acuerdo con las nuevas condiciones, pueden solicitar el retorno al esquema financiero anterior dentro de los seis meses posteriores a la aplicación del programa.

Los créditos de mejora con garantía en la subcuenta de vivienda o los originados bajo el NECP posterior a mayo de 2021 quedan excluidos de la Solución Integral.

Información oficial y canales de consulta

Imagen D5PHS64D7BAT5JN23NFFPFQ4JM

Toda la información y actualizaciones del programa están disponibles en el portal oficial de Infonavit. La vía telefónica de Infonatel y la plataforma digital continúan como canales oficiales para dudas y aclaraciones.

La Solución Integral Infonavit representa un cambio de paradigma en la protección del patrimonio familiar, corrigiendo rezagos históricos y ofreciendo certidumbre a millones de familias mexicanas.

Reforma del Infonavit

A partir de 2025 y durante 2026, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores implementó una transformación estructural.

El Plan Estratégico y Financiero 2026 y el Programa Nacional de Vivienda 2025-2030 sirvieron de marco para una serie de modificaciones legales y operativas orientadas a garantizar el acceso justo a la vivienda y corregir rezagos históricos.

El congelamiento de saldos y mensualidades en créditos VSM fue el primer paso, beneficiando a millones de personas y preparando el terreno para una reestructura masiva.

Temas Relacionados

InfonavitCreditosClaudia Sheinbaumdeudaprestamosmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

Más Noticias

EN VIVO|La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 15 de abril

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO|La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 15 de abril

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 15 de abril

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 15 de abril

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril?

Temblor hoy 15 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 15 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

El jugo tropical de naranja con café: energía, frescura y antioxidantes en un solo vaso

Esta mezcla fusiona los beneficios del café y la naranja, potenciando el efecto revitalizante sin perder el sabor natural de sus ingredientes

El jugo tropical de naranja con café: energía, frescura y antioxidantes en un solo vaso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juan Pablo Penilla y el Cártel del Noreste: el papel que EEUU le atribuye al abogado del Z-40 en la red criminal

Juan Pablo Penilla y el Cártel del Noreste: el papel que EEUU le atribuye al abogado del Z-40 en la red criminal

Identifican a sinaloense asesinado en Nuevo León como Juanito García, cantante de narcocorridos

Alcalde de Taxco reaparece tras secuestro junto a su padre: “Uno se aferra a su fe”

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

Pepe Aguilar estaría furioso con Christian Nodal tras la polémica por el video de “Un Vals”, según Javier Ceriani

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

Dagna Mata rompe el silencio y responde a críticas tras denunciar falta de pago en videoclip de Christian Nodal

DEPORTES

Memes destrozan al América y Cruz Azul tras quedar eliminados de la Concachampions 2026

Memes destrozan al América y Cruz Azul tras quedar eliminados de la Concachampions 2026

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Sandra Cuevas reta al periodista C4 Jiménez para enfrentarse en una pelea de box al estilo Supernova

Chivas presume certificaciones internacionales y nuevo césped en su estadio a dos meses del Mundial 2026

Director deportivo de Estados Unidos renuncia a su cargo a menos de dos meses del Mundial 2026