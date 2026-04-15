Un préstamo de 77 mil pesos se convirtió en un millón 388 mil: qué hacer para bajar tu deuda con Infonavit

La Solución Integral ajusta mensualidades, asigna tasas justas según ingreso y destina aportaciones patronales a capital en los casos no liquidados (Cortesía)

Para aquellos que cuentan con un crédito de infonavit que se ha vuelto impagable existe una opción: Solución Integral Infonavit responden a la problemática de millones de trabajadores con créditos hipotecarios antiguos, especialmente aquellos ligados al salario mínimo.

Tal fue el caso de Matiana García Ríos, quien durante años vio subir su deuda de 77 mil pesos hasta niveles que le resultaban impagables hasta llegar a 1 millón 388 mil pesos, según publicó la dependencia en sus redes sociales.

Durante años, estos créditos resultaron prácticamente imposibles de liquidar debido a incrementos constantes en el saldo, lo que generó endeudamiento injusto y abandono de viviendas.

Esta opción fue diseñada para reestructurar y, en muchos casos, liquidar los créditos impagables otorgados antes de mayo de 2021.

El programa busca que los derechohabientes afectados reciban un alivio real, ya sea a través de la reducción del saldo, el ajuste a mensualidades fijas, tasas de interés justas o la liquidación total del adeudo.

Cómo funciona Solución Integral Infonavit

La Solución Integral ajusta mensualidades, asigna tasas justas según ingreso y destina aportaciones patronales a capital en los casos no liquidados (Foto: Especial)

La aplicación del programa es automática y no requiere trámites presenciales. El sistema revisa cada crédito y, si detecta que el acreditado ha pagado al menos 2,7 veces el monto original del crédito (sin incluir seguros ni comisiones), el adeudo se considera liquidado y se habilita la descarga en línea de la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca.

Para quienes aún no cumplen el umbral, la Solución Integral ajusta las condiciones: mensualidades fijas, tasa de interés justa de acuerdo con el nivel de ingreso y asignación de las aportaciones patronales directamente al capital o pago de intereses atrasados. En los créditos conyugales, la revisión se realiza de manera individual para cada titular.

La notificación de la aplicación automática del beneficio se realiza a través de Mi Cuenta Infonavit y correo electrónico, por lo que es imprescindible mantener actualizados los datos de contacto.

Paso a paso para identificar y aprovechar el beneficio

Accede a Mi Cuenta Infonavit: Ingresa en la plataforma oficial con tu NSS y número de crédito. Consulta la sección “Mi crédito”: Verifica si tu crédito ya fue beneficiado con la Solución Integral. Revisa el monto pagado: Confirma si ya cubriste 2,7 veces el monto original (sin seguros ni comisiones). Recibe tu carta de cancelación: Si ya liquidaste el crédito, descarga la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca. Analiza las nuevas condiciones: Si sigues pagando, revisa las nuevas mensualidades fijas, tasa de interés y el destino de las aportaciones patronales. Mantén tus datos actualizados: Asegúrate de que tu correo y teléfono estén correctos para recibir notificaciones. Solicita reversión si lo deseas: Si prefieres regresar a las condiciones anteriores, llama a Infonatel al 800 008 3900 dentro de los seis meses tras la aplicación automática.

Consultas y casos de exclusión

Para saber si un crédito fue beneficiado, los usuarios deben consultar Mi Cuenta Infonavit.

Si no están de acuerdo con las nuevas condiciones, pueden solicitar el retorno al esquema financiero anterior dentro de los seis meses posteriores a la aplicación del programa.

Los créditos de mejora con garantía en la subcuenta de vivienda o los originados bajo el NECP posterior a mayo de 2021 quedan excluidos de la Solución Integral.

Información oficial y canales de consulta

Toda la información y actualizaciones del programa están disponibles en el portal oficial de Infonavit. La vía telefónica de Infonatel y la plataforma digital continúan como canales oficiales para dudas y aclaraciones.

La Solución Integral Infonavit representa un cambio de paradigma en la protección del patrimonio familiar, corrigiendo rezagos históricos y ofreciendo certidumbre a millones de familias mexicanas.

Reforma del Infonavit

A partir de 2025 y durante 2026, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores implementó una transformación estructural.

El Plan Estratégico y Financiero 2026 y el Programa Nacional de Vivienda 2025-2030 sirvieron de marco para una serie de modificaciones legales y operativas orientadas a garantizar el acceso justo a la vivienda y corregir rezagos históricos.

El congelamiento de saldos y mensualidades en créditos VSM fue el primer paso, beneficiando a millones de personas y preparando el terreno para una reestructura masiva.