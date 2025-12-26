Pastel de zanahoria y naranja; antojo fácil de hacer y rico en fibra

Pastel esponjoso de zanahoria con avena integral, decorado con glaseado ligero, perfecto para un postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria y naranja es una opción popular por su sabor dulce, su textura húmeda y su alto contenido en fibra, gracias a la incorporación de zanahoria rallada y zumo o ralladura de naranja.

Este postre reúne los nutrientes característicos de las hortalizas y los cítricos, además de los ingredientes básicos de repostería como harina, azúcar y grasas.

Cómo hacer pastel de zanahoria y naranja

Lista de ingredientes para pastel de zanahoria y naranja

250 gramos de zanahoria rallada (2 tazas aprox.)

200 gramos de harina de trigo (1 ½ tazas)

120 mililitros de aceite vegetal (½ taza)

150 gramos de azúcar (¾ taza)

3 huevos grandes

100 mililitros de zumo de naranja natural (⅓ taza)

Ralladura de 1 naranja

1 sobre de levadura química o polvo de hornear (10 g)

1 cucharadita de canela

1 pizca de sal

Pasos para preparar pastel de zanahoria y naranja

Precalienta el horno a 180℃ (356℉) y engrasa un molde para pastel. En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa. Añade el aceite, el zumo y la ralladura de naranja, y mezcla bien. Incorpora la zanahoria rallada y remueve hasta integrar. Tamiza la harina junto con la levadura, la canela y la sal. Agrega estos secos poco a poco a la mezcla húmeda, removiendo con una espátula hasta obtener una masa homogénea. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar. Si lo deseas, decora con glaseado de queso crema o azúcar glas.

Propiedades nutricionales del pastel de zanahoria y naranja

La zanahoria aporta una cantidad significativa de hidratos de carbono, principalmente en forma de almidón y azúcares naturales, junto con una elevada proporción de fibra dietética.

Destaca su contenido en vitamina A, especialmente en forma de betacarotenos, que en una zanahoria de tamaño medio puede cubrir hasta el 89% de las necesidades diarias para hombres y el 112% para mujeres jóvenes, según la información de las Tablas de Composición de Alimentos de Moreiras y colaboradores.

También contiene vitamina C y pequeñas cantidades de hierro, yodo y potasio.

La naranja, al integrarse en el pastel, añade vitamina C, folatos, ácido cítrico y flavonoides como la hesperidina y la naringina.

Aunque el zumo de naranja apenas contiene fibra, la fruta entera aporta cerca de 2 gramos por cada 100 gramos y es fuente de potasio y magnesio.

Beneficios: alto en fibra, rico en antioxidantes y favorece la saciedad

El pastel de zanahoria y naranja, cuando se elabora con una cantidad generosa de zanahoria y usando naranja fresca, destaca por su contenido en fibra, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener la sensación de saciedad, según las tablas de composición citadas por Moreiras y la información del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

La presencia de betacarotenos y vitamina C proporciona antioxidantes que contribuyen al mantenimiento de la piel, la visión y el sistema inmunitario.

Además, la combinación de hidratos de carbono complejos y azúcares naturales ofrece energía de liberación sostenida, ideal para quienes buscan un antojo fácil de preparar y con beneficios nutricionales adicionales.