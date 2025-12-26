México

Pastel de zanahoria y naranja; antojo fácil de hacer y rico en fibra

Este postre se puede elaborar de manera casera como parte complementaria de la dieta

Guardar
Pastel esponjoso de zanahoria con
Pastel esponjoso de zanahoria con avena integral, decorado con glaseado ligero, perfecto para un postre saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de zanahoria y naranja es una opción popular por su sabor dulce, su textura húmeda y su alto contenido en fibra, gracias a la incorporación de zanahoria rallada y zumo o ralladura de naranja.

Este postre reúne los nutrientes característicos de las hortalizas y los cítricos, además de los ingredientes básicos de repostería como harina, azúcar y grasas.

Cómo hacer pastel de zanahoria y naranja

Lista de ingredientes para pastel de zanahoria y naranja

  • 250 gramos de zanahoria rallada (2 tazas aprox.)
  • 200 gramos de harina de trigo (1 ½ tazas)
  • 120 mililitros de aceite vegetal (½ taza)
  • 150 gramos de azúcar (¾ taza)
  • 3 huevos grandes
  • 100 mililitros de zumo de naranja natural (⅓ taza)
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1 sobre de levadura química o polvo de hornear (10 g)
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 pizca de sal

Pasos para preparar pastel de zanahoria y naranja

  1. Precalienta el horno a 180℃ (356℉) y engrasa un molde para pastel.
  2. En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa.
  3. Añade el aceite, el zumo y la ralladura de naranja, y mezcla bien.
  4. Incorpora la zanahoria rallada y remueve hasta integrar.
  5. Tamiza la harina junto con la levadura, la canela y la sal. Agrega estos secos poco a poco a la mezcla húmeda, removiendo con una espátula hasta obtener una masa homogénea.
  6. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.
  7. Deja enfriar antes de desmoldar. Si lo deseas, decora con glaseado de queso crema o azúcar glas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades nutricionales del pastel de zanahoria y naranja

La zanahoria aporta una cantidad significativa de hidratos de carbono, principalmente en forma de almidón y azúcares naturales, junto con una elevada proporción de fibra dietética.

Destaca su contenido en vitamina A, especialmente en forma de betacarotenos, que en una zanahoria de tamaño medio puede cubrir hasta el 89% de las necesidades diarias para hombres y el 112% para mujeres jóvenes, según la información de las Tablas de Composición de Alimentos de Moreiras y colaboradores.

También contiene vitamina C y pequeñas cantidades de hierro, yodo y potasio.

La naranja, al integrarse en el pastel, añade vitamina C, folatos, ácido cítrico y flavonoides como la hesperidina y la naringina.

Aunque el zumo de naranja apenas contiene fibra, la fruta entera aporta cerca de 2 gramos por cada 100 gramos y es fuente de potasio y magnesio.

Beneficios: alto en fibra, rico en antioxidantes y favorece la saciedad

El pastel de zanahoria y naranja, cuando se elabora con una cantidad generosa de zanahoria y usando naranja fresca, destaca por su contenido en fibra, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener la sensación de saciedad, según las tablas de composición citadas por Moreiras y la información del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

La presencia de betacarotenos y vitamina C proporciona antioxidantes que contribuyen al mantenimiento de la piel, la visión y el sistema inmunitario.

Además, la combinación de hidratos de carbono complejos y azúcares naturales ofrece energía de liberación sostenida, ideal para quienes buscan un antojo fácil de preparar y con beneficios nutricionales adicionales.

Temas Relacionados

Pastel de zanahoria y naranjamexico-noticias

Más Noticias

Estas serán las Líneas de Cablebús de CDMX que estarán terminadas para 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha manifestado en reiteradas ocasiones que se construirán en su administración un total de cinco rutas de este medio de transporte público

Estas serán las Líneas de

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

El ahora detenido no pudo acreditar la procedencia legal de la sustancia

Detienen a un hombre que

Chispazo: todos los números ganadores del 25 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 25 de diciembre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

La periodista de investigación reveló que el líder del Cártel de Guasave estaría peleando el control del Cártel de Sinaloa

Asesinato de “El Panu” habría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un hombre que

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

La entrega de “El Mayo” a EEUU podría ser una venganza por parte de “El Güero” Guzmán, señala exagente de la DEA

Sentencian a hombre por llevar armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas en una camioneta en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch dedica un emotivo

Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

Alicia Villarreal comparte postal navideña junto a Cibad Hernández tras asegurar que estaría con su hija Melenie Carmona

‘Sin Querer Queriendo’ y el renovado rechazo contra Florinda Meza que alcanza a Quico y a La Chilindrina

DEPORTES

Cuánto dinero costó el outfit

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate

Tigres recuerda la final que le ganó al América: ‘Cuando el Grinch se robó la Navidad’