Frío en CDMX: estas alcaldías activaron alerta amarilla por temperaturas de hasta 4 grados para el 26 de diciembre

Las autoridades advirtieron a la población por las condiciones gélidas que se tienen pronosticadas para el amanecer

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se mantiene bajo alerta amarilla por temperaturas bajas durante la madrugada del 26 de diciembre de 2025, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). De acuerdo con el organismo, el pronóstico contempla valores de entre 4 y 6 grados Celsius en las primeras horas del amanecer del viernes 26 de diciembre.

Cabe recordar que las autoridades han vigilado las condiciones climáticas en días recientes por la presencia del Frente Frío Número 24 en territorio mexicano. En la mañana del 25 de diciembre, la alerta amarilla abarcó cinco alcaldías afectadas: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, según la SGIRPC.

El aviso se amplía el 26 de diciembre a seis demarcaciones, al sumarse Xochimilco al listado anterior. La dependencia puntualizó que estas medidas buscan minimizar riesgos para la población durante las celebraciones navideñas, dado el descenso térmico previsto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que la llegada del Frente Frío Número 24 generará un descenso marcado de temperaturas ( Cuartoscuro)

Alcaldías con alerta amarilla por frío extremo en la CDMX

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Se espera que entre las 04:00 y 08:00 horas del 26 de diciembre sean persistentes estas condiciones climáticas frías.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que la llegada del Frente Frío Número 24 generará un descenso marcado de temperaturas tanto el 24 como el 25 de diciembre, no solo en la capital, sino en al menos 19 entidades del país. De acuerdo con el SMN, dos nuevos sistemas frontales podrían ingresar a territorio mexicano en los días posteriores, incrementando el riesgo de heladas y nevadas, fenómenos inusuales en buena parte del territorio nacional.

Activan alerta por frío en
Activan alerta por frío en seis alcaldías de la CDMX para el 26 de diciembre (X/ @SGIRPC_CDMX)

Recomendaciones oficiales ante el frío en CDMX

Entre las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para quienes residen en las alcaldías bajo alerta, se encuentran el uso de al menos tres capas de ropa de algodón o lana, proteger la piel con cremas hidratantes, cubrir nariz y boca al salir al exterior y evitar cambios bruscos de temperatura. Se sugiere también ingerir agua abundante, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y mantener una adecuada higiene de manos.

La SGIRPC subrayó la importancia de resguardar a las mascotas dentro de los hogares y mantener ventilados los espacios si se emplean calefactores o chimeneas. En caso de presentar algún malestar, se pidió acudir a un centro de salud. Para emergencias, se puede contactar al 911, a Locatel (5658 1111) o a la propia secretaría (5683 2222).

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

El SMN reiteró que el Frente Frío Número 24 constituye una masa de aire con potencial para provocar heladas y nevadas en regiones donde estos fenómenos son poco frecuentes, y solicitó a la población permanecer informada mediante los canales oficiales.

Frente a la persistencia de bajas temperaturas y los riesgos asociados, las autoridades mantienen activa la vigilancia climática tanto en la capital como en otras zonas del país, ante un panorama inusual que acompaña las festividades navideñas.

