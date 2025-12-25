México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías por temperaturas de hasta 4 grados para la mañana del 25 de diciembre

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población a no exponerse al descenso de la temperatura

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) emitió una alerta por las bajas temperaturas que se tienen pronosticadas para la mañana del 25 de diciembre, el amanecer de la Navidad vendrá acompañada de un descenso importante en el termómetro, por lo que se advirtió a la población extremar precauciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la entrada del Frente Frío Número 24 afectará las condiciones climáticas para el 24 y 25 de diciembre, se tiene previsto para el jueves 25 de diciembre bajas temperaturas, heladas y caída de nieve en al menos 19 estados de la República Mexicana.

En el caso de la Ciudad de México, las condiciones climáticas también descenderán, por ello, las autoridades activaron la alerta amarilla en algunas alcaldías que se verán afectadas por estas condiciones gélidas.

¿Qué alcaldías de la CDMX activaron alerta amarilla por frío el 25 de diciembre?

La Secretaría de Gestión Integral advirtió que se esperan temperaturas entre los 4 a 6 grados Celsius, cinco alcaldías serán las más afectadas por estas condiciones, por lo que activarán la alerta amarilla.

Estas son las alcaldías con alerta amarilla para el 25 de diciembre:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

“Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 25/12/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Mantente informado”, publicaron en redes.

El periodo de mayor descenso térmico está previsto entre las 04:00 y las 08:00 horas de la mañana de Navidad, según el pronóstico emitido por las autoridades capitalinas.

La dependencia exhortó a los habitantes de estas zonas a abrigarse de manera adecuada y a cubrir nariz y boca para protegerse del frío. También recomendó evitar los cambios bruscos de temperatura y resguardar a las mascotas dentro del hogar durante el periodo de bajas temperaturas.

Estas son las recomendaciones ante frío extremo en la CDMX

Las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ante la Alerta Amarilla por frío extremo en la Ciudad de México son:

  • Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.
  • Aplica crema hidratante para proteger la piel contra el frío.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Toma agua suficiente y consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial para prevenir enfermedades respiratorias.
  • Si usas calentadores o chimeneas, ventila adecuadamente los espacios para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Si presentas síntomas como fiebre, tos o malestar general, acude al centro de salud más cercano.

