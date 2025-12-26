México

Esta es la enfermedad potencialmente mortal que podrías adquirir si te pica una chinche

Un parásito transmitido por una especie particular puede causar alteraciones cardíacas y digestivas que comprometen la vida de quienes resultan infectados

La chinche besucona es portadora del parásito tripanozoma cruzi, peligrosos para los humanos ya que puede ser mortal de no tratarse. Es una especie diferente a la chinche de cama. (Foto: UNAM)

En el mundo de los insectos existen especies que, más allá de ser una molestia, representan un verdadero riesgo para la salud. Tal es el caso de las chinches besuconas, conocidas científicamente como triatominos.

Esta especie se alimenta de sangre y puede transmitir un parásito capaz de provocar una enfermedad grave: la tripanosomiasis americana, mejor conocida como enfermedad de Chagas.

Aunque muchas personas suelen asociar la palabra “chinche” con las plagas domésticas que invaden colchones y muebles, es importante diferenciar entre las chinches de cama y las besuconas.

El peligro radica en la posibilidad de contagiar un padecimiento que puede comprometer el corazón y el sistema digestivo, llegando incluso a ser mortal si no se detecta y trata a tiempo.

¿Qué es la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que ingresa al organismo principalmente a través de las heces de las chinches besuconas cuando estas pican cerca de la piel o el rostro.

En su fase inicial puede provocar fiebre, cansancio, inflamación en el sitio de la picadura y malestar general. Sin embargo, el verdadero riesgo aparece en la fase crónica, cuando el parásito permanece en el cuerpo durante años y puede desencadenar complicaciones graves.

El insecto puede transmitir un parásito responsable de la enfermedad de Chagas, la cual puede provocar complicaciones cardíacas graves y daños digestivos si no es diagnosticada y tratada oportunamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los problemas más comunes se encuentran las arritmias cardíacas, la insuficiencia cardíaca y el agrandamiento de órganos digestivos como el esófago o el colon. Estas complicaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente, convirtiendo a Chagas en una enfermedad potencialmente mortal.

Cómo diferenciar a las chinches besuconas

Reconocer a las chinches besuconas es fundamental para prevenir la enfermedad. Dentro de las particulares características que las diferencian de las chinches de cama se encuentran:

  • Tamaño: más de 2 cm, cuerpo alargado.
  • Cabeza: estrecha, con antenas largas.
  • Color: oscuro con franjas rojizas o amarillentas.
  • Hábitat: grietas en paredes rústicas, techos de madera, gallineros, madrigueras de animales.
  • Picaduras: suelen darse cerca de la boca y el rostro mientras las personas duermen.
  • Riesgo: transmiten el parásito de Chagas, a diferencia de las chinches de cama que sólo causan irritación.
Identificar el aspecto y el comportamiento de la chinche besucona ayuda a distinguirla de las chinches de cama, lo cual resulta clave para prevenir la enfermedad de Chagas y tomar medidas de control eficaces. (Foto: Gobierno de México)

Medidas de prevención contra la enfermedad de Chagas

La prevención es la mejor defensa contra la enfermedad de Chagas. Algunas acciones clave incluyen:

  • Mejorar viviendas: sellar grietas y techos para evitar la formación de refugios de insectos.
  • Usar mosquiteros y mallas: en puertas y ventanas.
  • Mantener limpieza constante: evitar acumulación de materiales que sirvan de escondite.
  • Control comunitario: campañas de fumigación en zonas endémicas.
  • Tamizaje médico: pruebas en bancos de sangre y en embarazadas para prevenir transmisión por transfusión o de madre a hijo.
  • Alimentos seguros: evitar consumo de jugos o comidas contaminadas en áreas rurales.
Acciones como sellar grietas, usar mosquiteros y mantener la limpieza del entorno doméstico son esenciales para disminuir la presencia de la chinche besucona. (Fast Control Barcelona)

Es así que no todas las chinches representan un riesgo sanitario, pero las besuconas sí pueden transmitir una enfermedad potencialmente mortal. La clave está en diferenciarlas, prevenir su presencia y buscar atención médica temprana en caso de sospecha de infección.

