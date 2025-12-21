México

¿Cómo diferenciar una chinche de cama de una besucona?

Un análisis de las diferencias entre estos insectos revela que sólo uno representa un peligro sanitario por la transmisión de enfermedades

Guardar
Un análisis de las diferencias
Un análisis de las diferencias entre estos insectos revela que, aunque ambos pueden encontrarse en espacios domésticos y se alimentan de sangre, solo uno representa un peligro sanitario por la transmisión de enfermedades. (Foto: Archivo web)

En el mundo de los insectos existen dos tipos de chinches que suelen generar preocupación en los hogares: las chinches de cama y las chinches besuconas.

Mientras que las chinches de cama representan una plaga molesta que afecta la calidad del sueño y la piel, las besuconas son consideradas un peligro sanitario porque pueden transmitir la enfermedad de Chagas, una afección grave que compromete el corazón y el sistema digestivo.

Reconocer las diferencias entre estos
Reconocer las diferencias entre estos insectos permite actuar a tiempo: las chinches de cama generan irritación y ansiedad, mientras que las besuconas representan un riesgo sanitario por la transmisión de la enfermedad de Chagas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque ambas se alimentan de sangre y pueden aparecer en espacios domésticos, sus características y riesgos son muy distintos. Por ello, aprender a diferenciarlas es fundamental para actuar a tiempo y proteger la salud de quienes habitan en la vivienda.

Características de las chinches de cama

Las chinches de cama (Cimex lectularius) son insectos de cuerpo ovalado y pequeño, con un tamaño de entre 5 y 7 milímetros. Su color suele ser marrón rojizo y carecen de alas. Se propagan fácilmente, lo que las convierte en una plaga difícil de erradicar si no se detecta a tiempo. Además son identificables por esconderse en:

  • Colchones y sábanas
  • Sofás y muebles tapizados
  • Grietas y costuras de textiles
  • Maletas
  • Ropa
  • Muebles usados
La identificación de chinches en
La identificación de chinches en viviendas es clave para la prevención de enfermedades. (Foto: Gobierno de México)

Sus picaduras aparecen principalmente en brazos, piernas y espalda, causando ronchas, irritación y comezón intensa. Aunque no transmiten enfermedades, su presencia genera insomnio, ansiedad y problemas de descanso.

Un aspecto importante es que las chinches de cama suelen dejar patrones de picaduras en línea o agrupadas, lo que ayuda a identificarlas. Además, sus excrementos dejan pequeñas manchas oscuras en colchones y paredes, otra señal de infestación.

Chinches besuconas: un riesgo para la salud

Las chinches besuconas (Triatoma dimidiata y otras especies del género Triatoma) tienen un cuerpo alargado, cabeza estrecha y antenas largas. Suelen medir más de 2 centímetros y presentan colores oscuros con franjas. Se esconden en:

  • Grietas de paredes y techos rústicos
  • Muebles de madera
  • Madrigueras de animales o gallineros

Su nombre popular proviene de su hábito de picar cerca de la boca y el rostro mientras las personas duermen. El verdadero peligro radica en que pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.

Reconocer las diferencias entre estos
Reconocer las diferencias entre estos insectos permite actuar a tiempo: las chinches de cama generan irritación y ansiedad, mientras que las besuconas representan un riesgo sanitario por la transmisión de la enfermedad de Chagas. (UNAM)

La enfermedad puede provocar:

  • Fase inicial: fiebre, cansancio, inflamación en el sitio de la picadura
  • Fase crónica: problemas cardíacos (arritmias, insuficiencia), complicaciones digestivas (megacolon, megaesófago)

Diferencias clave entre ambas

  • Transmisión de enfermedades: las chinches de cama no transmiten enfermedades; las besuconas sí pueden transmitir Chagas.
  • Zona de picadura: cama → brazos y piernas; besuconas → rostro y boca.
  • Hábitat: cama → colchones y textiles; besuconas → grietas, techos y exteriores.
  • Apariencia: cama → pequeñas y ovaladas; besuconas → grandes y alargadas con antenas largas.
  • Riesgo principal: cama → molestias cutáneas; besuconas → problemas graves de salud.

Es así que, aunque ambas chinches se alimentan de sangre, las de cama representan una plaga molesta mientras que las besuconas son un riesgo sanitario serio.

El desconocimiento puede costar caro
El desconocimiento puede costar caro cuando se trata de plagas domésticas. Identificar a tiempo a estos insectos es la clave para evitar consecuencias graves y preservar el bienestar en casa. (Foto: Archivo web)

Identificarlas correctamente permite tomar medidas de prevención y proteger tanto la salud como el bienestar en el hogar. La clave está en observar su apariencia, el lugar donde se esconden y el tipo de picadura que provocan, ya que esas señales son determinantes para saber con qué insecto se está lidiando.

Temas Relacionados

ChinchesChinches de CamaChinches BesuconasEnfermedad de ChagasTransmisión de EnfermedadesEnfermedadesSaludmexico-noticias

Más Noticias

¿Ya le encontraron reemplazo a Santi Giménez?: este es el delantero al que Milán ya habría fichado

La ausencia del delantero mexicano habría obligado al club italiano a negociar la llegada de un nuevo refuerzo para afrontar los retos de la temporada

¿Ya le encontraron reemplazo a

Reportan 11 personas lesionadas tras la explosión de un tanque de gas en un puesto de comida en bazar de Teoloyucan

Autoridades reportaron que los heridos fueron trasladados a hospitales aledaños al lugar, hasta el momento se encuentran con “diagnostico reservado”

Reportan 11 personas lesionadas tras

La Ley Trasciende: una mirada crítica a la eutanasia en México

La propuesta ha tenido visibilidad mediática y ha generado un debate nacional

La Ley Trasciende: una mirada

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Los sujetos fueron identificados cuando intentaban ingresar al estado

Capturan a 17 civiles armados

La “mujer lobo”: pese a ser humillada viajó por el mundo, le elogiaron por ser muy culta pero su perdición fue enamorarse

Nacida en Sinaloa en 1834, Julia Pastrana sacó provecho de su condición para conocer varios países, hablaba tres idiomas, era lectora voraz, bailaba y cantaba pero murió a los 26 años

La “mujer lobo”: pese a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a 17 civiles armados

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca, usaban asociación de transportistas como fachada

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar seguridad y combatir la “narcoguerra”

ENTRETENIMIENTO

Trucos para tener las pestañas

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

José Eduardo Derbez es fuertemente criticado por comprar botas de lujo de más de 90 mil pesos

La Granja VIP termina: a que hora es la Gran Final del reality show del momento

DEPORTES

¿Ya le encontraron reemplazo a

¿Ya le encontraron reemplazo a Santi Giménez?: este es el delantero al que Milán ya habría fichado

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL