Cómo preparar té de manzanilla con leche y cuáles son sus beneficios para mejorar el descanso

Su suavidad, propiedades y versatilidad la convierten en aliada de quienes buscan bebidas sin cafeína. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de manzanilla con leche ha ganado presencia como una alternativa para quienes buscan bebidas reconfortantes y funcionales. La combinación entre la flor de manzanilla y la leche genera una infusión que se asocia con diversos beneficios para la salud y el bienestar. Este preparado destaca por su perfil suave y su aroma delicado, lo que lo vuelve una elección frecuente tanto en hogares como en cafeterías especializadas.

La manzanilla es reconocida por su uso en infusiones desde hace siglos. Se le atribuyen propiedades que favorecen la relajación y facilitan el descanso nocturno. Al añadirle leche, se potencia la textura cremosa de la bebida y se incorporan nutrientes como calcio y proteínas, presentes en los lácteos. Esta combinación resulta atractiva para quienes buscan disfrutar una experiencia más completa al finalizar el día o para acompañar rutinas de descanso.

Diversos especialistas en nutrición señalan que el consumo regular de té de manzanilla puede contribuir a disminuir molestias digestivas leves y favorecer una sensación de calma. La manzanilla contiene compuestos como los flavonoides, que se asocian con efectos antiinflamatorios suaves. La leche, por su parte, agrega un aporte energético en forma de lactosa y grasas, y su inclusión en la receta transforma la bebida en una opción más saciante que una infusión tradicional con agua.

Entre los atributos más mencionados por consumidores habituales, el té de manzanilla con leche figura como una alternativa a bebidas más estimulantes, como el café o el té negro. Su bajo contenido en cafeína permite que pueda disfrutarse tanto en la mañana como en la noche, sin alterar el ciclo de sueño. Además, la temperatura tibia o caliente de la preparación favorece la relajación muscular y el confort físico durante jornadas de frío o en momentos de estrés.

La preparación del té de manzanilla con leche no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Bastan flores secas de manzanilla o una bolsita de infusión, leche y agua. Algunas personas optan por añadir miel o canela para matizar el sabor y aportar un toque dulce. La bebida puede adaptarse a preferencias personales, utilizando leche entera, descremada o versiones vegetales, de acuerdo con restricciones dietéticas.

Existen variantes de la receta que incorporan especias como anís o clavo, lo que amplía el abanico aromático de la infusión. Sin embargo, la versión clásica, que solo mezcla manzanilla y leche, continúa siendo la más extendida en distintos países de América Latina y Europa. La facilidad para conseguir los ingredientes y la rapidez de la preparación han facilitado su inclusión en rutinas diarias, desde el desayuno hasta las horas previas al descanso nocturno.

Consumidores y expertos coinciden en que la infusión de manzanilla con leche puede integrarse a dietas equilibradas y planes de autocuidado. Aunque no sustituye tratamientos médicos, su perfil natural y su bajo contenido calórico la posicionan como una opción apta para la mayoría de las personas. La experiencia sensorial que brinda, sumada a la percepción de calma y bienestar, ha hecho que la bebida mantenga vigencia en distintas generaciones.

Receta de té de manzanilla con leche

1 taza de agua (250 ml)

1 bolsita de té de manzanilla o 1 cucharada de flores secas de manzanilla

1/2 taza de leche (125 ml) (puede ser entera, descremada o vegetal)

Opcional: miel, azúcar o canela al gusto

Preparación:

Calentar el agua hasta alcanzar el punto de ebullición. Verter el agua caliente sobre la manzanilla y dejar reposar entre 5 y 7 minutos. Calentar la leche aparte, evitando que hierva. Colar la infusión de manzanilla y mezclar con la leche caliente. Añadir miel, azúcar o canela si se desea. Servir y consumir de inmediato.