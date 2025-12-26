México

Cómo preparar té de manzanilla con leche y cuáles son sus beneficios para mejorar el descanso

Su suavidad, propiedades y versatilidad la convierten en aliada de quienes buscan bebidas sin cafeína

Guardar
Su suavidad, propiedades y versatilidad
Su suavidad, propiedades y versatilidad la convierten en aliada de quienes buscan bebidas sin cafeína. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de manzanilla con leche ha ganado presencia como una alternativa para quienes buscan bebidas reconfortantes y funcionales. La combinación entre la flor de manzanilla y la leche genera una infusión que se asocia con diversos beneficios para la salud y el bienestar. Este preparado destaca por su perfil suave y su aroma delicado, lo que lo vuelve una elección frecuente tanto en hogares como en cafeterías especializadas.

La manzanilla es reconocida por su uso en infusiones desde hace siglos. Se le atribuyen propiedades que favorecen la relajación y facilitan el descanso nocturno. Al añadirle leche, se potencia la textura cremosa de la bebida y se incorporan nutrientes como calcio y proteínas, presentes en los lácteos. Esta combinación resulta atractiva para quienes buscan disfrutar una experiencia más completa al finalizar el día o para acompañar rutinas de descanso.

Diversos especialistas en nutrición señalan que el consumo regular de té de manzanilla puede contribuir a disminuir molestias digestivas leves y favorecer una sensación de calma. La manzanilla contiene compuestos como los flavonoides, que se asocian con efectos antiinflamatorios suaves. La leche, por su parte, agrega un aporte energético en forma de lactosa y grasas, y su inclusión en la receta transforma la bebida en una opción más saciante que una infusión tradicional con agua.

La mezcla de la clásica
La mezcla de la clásica flor y los lácteos resulta una opción frecuente para quienes priorizan el descanso y el equilibrio nutricional en su rutina diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los atributos más mencionados por consumidores habituales, el té de manzanilla con leche figura como una alternativa a bebidas más estimulantes, como el café o el té negro. Su bajo contenido en cafeína permite que pueda disfrutarse tanto en la mañana como en la noche, sin alterar el ciclo de sueño. Además, la temperatura tibia o caliente de la preparación favorece la relajación muscular y el confort físico durante jornadas de frío o en momentos de estrés.

La preparación del té de manzanilla con leche no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Bastan flores secas de manzanilla o una bolsita de infusión, leche y agua. Algunas personas optan por añadir miel o canela para matizar el sabor y aportar un toque dulce. La bebida puede adaptarse a preferencias personales, utilizando leche entera, descremada o versiones vegetales, de acuerdo con restricciones dietéticas.

Existen variantes de la receta que incorporan especias como anís o clavo, lo que amplía el abanico aromático de la infusión. Sin embargo, la versión clásica, que solo mezcla manzanilla y leche, continúa siendo la más extendida en distintos países de América Latina y Europa. La facilidad para conseguir los ingredientes y la rapidez de la preparación han facilitado su inclusión en rutinas diarias, desde el desayuno hasta las horas previas al descanso nocturno.

La manzanilla contiene compuestos como
La manzanilla contiene compuestos como los flavonoides, que se asocian con efectos antiinflamatorios suaves. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumidores y expertos coinciden en que la infusión de manzanilla con leche puede integrarse a dietas equilibradas y planes de autocuidado. Aunque no sustituye tratamientos médicos, su perfil natural y su bajo contenido calórico la posicionan como una opción apta para la mayoría de las personas. La experiencia sensorial que brinda, sumada a la percepción de calma y bienestar, ha hecho que la bebida mantenga vigencia en distintas generaciones.

Receta de té de manzanilla con leche

  • 1 taza de agua (250 ml)
  • 1 bolsita de té de manzanilla o 1 cucharada de flores secas de manzanilla
  • 1/2 taza de leche (125 ml) (puede ser entera, descremada o vegetal)
  • Opcional: miel, azúcar o canela al gusto

Preparación:

  1. Calentar el agua hasta alcanzar el punto de ebullición.
  2. Verter el agua caliente sobre la manzanilla y dejar reposar entre 5 y 7 minutos.
  3. Calentar la leche aparte, evitando que hierva.
  4. Colar la infusión de manzanilla y mezclar con la leche caliente.
  5. Añadir miel, azúcar o canela si se desea.
  6. Servir y consumir de inmediato.

Temas Relacionados

manzanillatéslechesaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Receta fácil de ensalada de betabel para Año Nuevo y sus beneficios

Uno de los beneficios destacados de esta ensalada es su aporte calórico moderado

Receta fácil de ensalada de

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

La periodista Anabel Hernández aseguró en su podcast Narcosistema que el asesinato de Óscar Noé Medina González es un tiro de gracia para Los Chapitos

Así era la relación entre

Perro “roba” peluche de centro comercial en Mérida y clientes cooperan para comprárselo

El can recibió su regalo de Navidad, luego de que el acto conmoviera a quienes se encontraban en la tienda de dónde tomó el juguete

Perro “roba” peluche de centro

Todo sobre la “Feria de la Muñeca Ar Lele 2026″ en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México

En este espacio, los visitantes encuentra una amplia variedad de muñecas tradicionales elaboradas por manos indígenas

Todo sobre la “Feria de

Miles de peregrinos visitan al Santo Niño de Atocha en uno de los santuarios más concurridos de México

Cada Navidad los devotos se reúnen en el atrio de la iglesia para venerar al Santo Niño de Atocha en Zacatecas

Miles de peregrinos visitan al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doce hechos que marcaron la

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Quién es Kavinsky, el Dj

Quién es Kavinsky, el Dj francés que encabezará la fiesta de Fin de Año en CDMX

Ángela Aguilar y Nodal comparten mensajes por Navidad: “Con el corazón lleno de amor”

Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

DEPORTES

¿Cómo le fue a la

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate