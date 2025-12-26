Aumenta a 10 muertos y 32 lesionados en accidente de autobús en Zontecomatlán, Veracruz

Zontecomatlán Veracruz autobús pasajeros muertos (Zontecomatlán sus paisajes y gastronomía/FB)

El trágico accidente ocurrido el 24 de diciembre en una carretera de Zontecomatlán, al norte de Veracruz, provocó la caída de un autobús en un barranco y arrojó un saldo de 10 muertos y 32 lesionados, según datos confirmados por el ayuntamiento local.

La comunidad local y diversos municipios vecinos colaboraron en las operaciones de auxilio, ya que al no haber ambulancias, los mismos habitantes trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la región.

La magnitud de la tragedia movilizó horas después a las autoridades federales, estatales y municipales, que participaron activamente en las labores de rescate.

Reclamos a empresa y gobierno

(Facebook/Daniel Matiaa)

En las horas posteriores al accidente, la ciudadanía expresó, mediante redes sociales y medios comunitarios como Radio Huayacocotla, una serie de exigencias dirigidas a las autoridades y a la línea de autobuses Conexión, operadora del vehículo siniestrado.

Entre los principales reclamos resalta la necesidad de inspeccionar y regular de forma estricta la empresa de transporte implicada, además de solicitar la rehabilitación integral del tramo carretero hacia Zontecomatlán y una compensación adecuada para quienes resultaron afectados.

El medio comunitario señaló que la población demandó soluciones de fondo, ya que estos accidentes no son aislados en la zona.

De acuerdo con el ayuntamiento, nueve adultos y un menor de edad perdieron la vida en el accidente. Las autoridades difundieron la lista de personas hospitalizadas con el fin de facilitar la localización por parte de sus familiares.

El organismo municipal explicó lo siguiente acerca de las labores de auxilio: “Trabajando en coordinación con los gobiernos de los estados de Veracruz e Hidalgo, y con apoyo de los paisanos voluntarios del pueblo de Zontecomatlán, así como de municipios vecinos, pudimos trasladar a los heridos del trágico accidente”.

Testimonios y reportes oficiales confirmaron que el autobús involucrado, propiedad de la empresa Conexión, perdió el control al circular cerca de una cañada, precipitándose finalmente al barranco.

Al lugar acudieron de inmediato, residentes y cuerpos de emergencia, encargados de las tareas de rescate y de prestar la primera atención a los afectados.

Aumenta número de muertos

El informe de Protección Civil (Facebook/Secretaría De Protección Civil Del Estado de Veracruz)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz estuvo a cargo del levantamiento de los cuerpos, cumpliendo con los protocolos legales correspondientes, los datos preliminares daban como 8 personas fallecidas y 19 lesionados, sin embargo, las cifras subieron conforme pasaron las horas.

Hasta ahora, no existe una versión oficial sobre las causas precisas del accidente, de modo que se mantiene la expectativa respecto a los resultados de los peritajes técnicos para determinar responsabilidades.

La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz ratificó su intervención, señalando: “El Gobierno del Estado coordina la atención a un accidente de autobús de la línea Conexión, registrado en una cañada de Zontecomatlán”.

El accidente evidenció la vulnerabilidad de los usuarios del transporte público en esta franja de Veracruz, generando un clima de exigencia social por mayor seguridad, regulación y atención en las vías de comunicación y los servicios ofrecidos por las empresas que operan en la región.