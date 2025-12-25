Recuerdan a Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, a siete años de fatal accidente en helicóptero que les quitó la vida

Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle fallecieron en el accidente aéreo que aún genera dudas a siete años de distancia. Foto: Cuartoscuro

Fue la tarde del 24 de diciembre de 2018, hace siete años, cuando comenzó a circular el reporte de que un helicóptero se había desplomado en Puebla. En cuestión de minutos, el rumor de que en la aeronave viajaban la entonces gobernadora panista Martha Érika Alonso y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, generó conmoción a nivel nacional.

A las 16:33 horas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo pública la información preliminar y dio la instrucción a todo su gabinete de “actuar de inmediato”. A través de redes sociales, señaló que se estaba confirmando si ambos políticos viajaban en el helicóptero accidentado, subrayando la urgencia de la situación.

Minutos después, la expectativa y la incertidumbre se transformaron en tragedia.

La confirmación oficial y el compromiso presidencial

A las 17:42 horas, López Obrador confirmó el fallecimiento del matrimonio Moreno Valle–Alonso. En su mensaje expresó su “más profundo pésame” a los familiares y aseguró que, como jefe del Ejecutivo, asumiría el compromiso de investigar las causas del accidente, decir la verdad y actuar en consecuencia.

La noticia cimbró al país en plena víspera navideña y abrió una herida que, siete años después, no ha terminado de cerrar. Aunque las autoridades dieron por concluida la investigación, las dudas sobre lo ocurrido han persistido en sectores políticos y sociales.

La tragedia aérea en Puebla sigue siendo recordada como uno de los episodios más impactantes de la política reciente. (Facebook Rafael Moreno Valle)

Dudas, reclamos y memoria política

A siete años del accidente, políticos de distintos partidos han recordado a la pareja, algunos con mensajes de homenaje y otros con fuertes cuestionamientos sobre el cierre del caso.

El exsecretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón, Javier Lozano, manifestó públicamente su desconfianza en la versión oficial. En redes sociales afirmó estar convencido de que “el desplome del helicóptero no fue un mero accidente”, señalando lo que consideró una conducta “miserable y desalmada” del gobierno federal de aquel entonces.

Por su parte, la exdiputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia recordó el legado político de Alonso y Moreno Valle, asegurando que, pese a la tragedia, su huella sigue presente y contrasta con la realidad actual del estado. “Aunque les arrancaron la vida, no podrán arrancar su legado”, escribió.

Un caso que sigue generando preguntas

El desplome del helicóptero no solo significó la pérdida de dos figuras clave del panismo, sino que también dejó un vacío político y una sombra de incertidumbre que continúa acompañando al caso. Cada aniversario revive el debate, las sospechas y la exigencia de claridad total sobre lo sucedido aquella tarde de diciembre.