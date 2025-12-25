Fiscalía de Veracruz detiene y acusa de terrorismo a reportero local de nota roja

El hombre fue detenido en Coatzacoalcos (FGE Veracruz)

Las autoridades de Veracruz informaron sobre la detención de un hombre identificado como Rafael “N”, un sujeto que es investigado por su presunta responsabilidad en diversos delitos, incluido el de terrorismo, según indica el informe oficial. El individuo detenido es identificado como un reportero de nota roja de Coatzacoalcos.

El 24 de diciembre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz infirmó sobre el arresto del hombre mencionado, acciones en las que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Presunto responsable de terrorismo

Rafael “N” es señalado por las autoridades como “presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública".

Horas después de que fue revelada la detención, las autoridades informaron que el periodista recibió la medida de prisión preventiva oficiosa, su audiencia de continuación fue programada para el sábado 26 de diciembre.

La detención fue realizada luego de que la autoridad judicial con sede en el distrito de Coatzacoalcos emitió la orden de captura en contra del hombre.

(X/@lulu_reportera)

El informe compartido a través de los canales oficiales de la Fiscalía de Veracruz muestra el rostro del ahora detenido y quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que sea determinada su situación jurídica.

Artículo 19 pide a las autoridades no criminalizar labor periodística

Por su parte, la organización Artículo 19 publicó un mensaje, tras darse a conocer la detención del reportero, en la cual exhorta a las autoridades, de manera específica a la Fiscalía de Veracruz, a respetar el debido proceso y "abstenerse de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión".

La institución aprovechó para exigir tanto a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) como al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar el caso y, en su caso, proteger la integridad del periodista, así como garantizar el ejercicio de las actividades periodísticas.

Además, la institución se comprometió a darle seguimiento al caso.

“La cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas”, es parte del mensaje de Artículo 19.

Parte del mensaje de la organización (X/@article19mxca)

De igual manera, a través de X la comunicadora conocida como Lulú Reportera (@lulu_reportera) agregó que el hombre capturado es un periodista que se mueve en las calles y que ha denunciado abusos por parte de elementos de la policía.

“Un reportero que cubre la calle, sabe y está consciente de lo que es legal e ilegal y dudo que se preste a cometer un ilícito, sólo tomen en cuenta esta reflexión cuando señalen a un compañero“, destacó la mujer a través de sus redes sociales.