Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la seguridad para combatir la “narcoguerra”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el envío de 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano al estado de Sinaloa como parte de un refuerzo de seguridad para enfrentar la crisis de violencia desatada por la narcoguerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y sus rivales de “La Mayiza”.
El contingente militar partió a las 10:00 horas del 20 de diciembre de 2025 desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con destino a Culiacán, Sinaloa.
Cómo se integrarán al despliegue operativo en Sinaloa
Una vez en la entidad, los 180 elementos de Fuerzas Especiales se integraron de manera inmediata al operativo permanente que mantiene la novena Zona Militar con la finalidad de ampliar la capacidad operativa del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN).
Según la Sedena, el refuerzo está orientado a contrarrestar actividades delictivas de grupos criminales en la región y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y orden público para la ciudadanía sinaloense.
La dependencia destacó que las labores de las Fuerzas Especiales incluirán patrullajes estratégicos, disuasión y prevención del delito en coordinación con autoridades estatales y municipales. Todas las acciones se desarrollarán bajo el marco de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.
Contexto de la violencia: guerra interna del Cártel de Sinaloa a más de un año
El reforzamiento del despliegue militar en Sinaloa ocurre en el contexto de una prolongada disputa interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos, asociados a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Los Mayos, liderados por seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada.
Este conflicto estalló de forma abierta el 9 de septiembre de 2024, tras la captura del histórico líder Ismael “El Mayo” Zambada y ha dejado una estela de violencia significativa en la entidad.
Según reportes de seguridad y medios especializados, en el primer año de enfrentamientos entre ambas facciones se registraron al menos mil 850 asesinatos y más de mil 800 desapariciones, cifras que reflejan la intensidad del conflicto armado interno.
Datos oficiales también muestran que la violencia se ha traducido en un promedio de más de seis homicidios diarios en tramos sostenidos del conflicto. Aunque el inicio de este año presentó cifras de homicidios menos elevadas que en el pico de violencia de 2024, la violencia no ha cesado.
Impacto social y reclutamiento de menores: el otro punto crítico de la violencia en Sinaloa
La narcoguerra ha tenido también un impacto social profundo. Según registros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cientos de menores han sido detenidos por delitos relacionados con el narco, incluidos robo con violencia, secuestro o asesinato, muchos de ellos reclutados por las facciones en disputa.
A la par, se han reportado más de 3 000 desplazados internos en municipios como Culiacán, Concordia, El Rosario y Cosalá, provocando un desplazamiento forzado de civiles que buscan resguardar su integridad ante enfrentamientos y amenazas de violencia.