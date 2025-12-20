Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la seguridad para combatir la “narcoguerra”

Miembros de una unidad especial del Ejército Mexicano son vistos en una zona militar como parte de una operación para aumentar la seguridad después de que sicarios del cártel se enfrentaron con las fuerzas federales, lo que resultó en la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo". Guzmán, en Culiacán, en el estado Sinaloa, México. 20 de octubre de 2019. (REUTERS/Stringer | Archivo)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el envío de 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano al estado de Sinaloa como parte de un refuerzo de seguridad para enfrentar la crisis de violencia desatada por la narcoguerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y sus rivales de “La Mayiza”.

El contingente militar partió a las 10:00 horas del 20 de diciembre de 2025 desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con destino a Culiacán, Sinaloa.

Cómo se integrarán al despliegue operativo en Sinaloa

Una vez en la entidad, los 180 elementos de Fuerzas Especiales se integraron de manera inmediata al operativo permanente que mantiene la novena Zona Militar con la finalidad de ampliar la capacidad operativa del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN).

Según la Sedena, el refuerzo está orientado a contrarrestar actividades delictivas de grupos criminales en la región y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y orden público para la ciudadanía sinaloense.

TECÁMAC, EDOMEX, 11SEPTIEMBRE2021.- Esta mañana en las nuevas instalaciones de la Base Militar Aérea N°1, ubicada en lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se llevó a cabo el ensayo de la Fuerza Aérea Mexicana de cara al próximo desfile militar de este 16 de septiembre, un total de 99 aeronaves se desplegarán por el cielo de la capital el próximo miércoles. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La dependencia destacó que las labores de las Fuerzas Especiales incluirán patrullajes estratégicos, disuasión y prevención del delito en coordinación con autoridades estatales y municipales. Todas las acciones se desarrollarán bajo el marco de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Contexto de la violencia: guerra interna del Cártel de Sinaloa a más de un año

El reforzamiento del despliegue militar en Sinaloa ocurre en el contexto de una prolongada disputa interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos, asociados a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Los Mayos, liderados por seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada.

Este conflicto estalló de forma abierta el 9 de septiembre de 2024, tras la captura del histórico líder Ismael “El Mayo” Zambada y ha dejado una estela de violencia significativa en la entidad.

Según reportes de seguridad y medios especializados, en el primer año de enfrentamientos entre ambas facciones se registraron al menos mil 850 asesinatos y más de mil 800 desapariciones, cifras que reflejan la intensidad del conflicto armado interno.

Datos oficiales también muestran que la violencia se ha traducido en un promedio de más de seis homicidios diarios en tramos sostenidos del conflicto. Aunque el inicio de este año presentó cifras de homicidios menos elevadas que en el pico de violencia de 2024, la violencia no ha cesado.

Impacto social y reclutamiento de menores: el otro punto crítico de la violencia en Sinaloa

La narcoguerra ha tenido también un impacto social profundo. Según registros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cientos de menores han sido detenidos por delitos relacionados con el narco, incluidos robo con violencia, secuestro o asesinato, muchos de ellos reclutados por las facciones en disputa.

La guerra por el poder del Cártel de Sinaloa ya habría empezado. (Anayeli Tapia/Infobae)

A la par, se han reportado más de 3 000 desplazados internos en municipios como Culiacán, Concordia, El Rosario y Cosalá, provocando un desplazamiento forzado de civiles que buscan resguardar su integridad ante enfrentamientos y amenazas de violencia.