Hallan sin vida al fotógrafo Luis Téllez Camarillo al interior de su domicilio en Córdoba, Veracruz

Téllez Camarillo fue hallado sin vida al interior de su departamento en el fraccionamiento del Bosque en Córdoba, Veracruz | Facebook / A Diario Córdoba

El fotógrafo Luis Enrique Téllez Camarillo resultó asesinado a balazos durante la madrugada del martes 16 de diciembre frente a su domicilio en el fraccionamiento Rincón del Bosque, ubicado en el municipio de Córdoba, Veracruz.

De acuerdo con reportes oficiales, vecinos del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Al salir de sus viviendas localizaron a un hombre gravemente herido tendido en el exterior de un domicilio.

Minutos después de estos hechos arribaron elementos de la policía Municipal, policía Estatal y de la Secretaría de Marina (Semar), así como personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Téllez Camarillo, con apenas 36 años de edad, era conocido en la región de Las Altas Montañas por su trabajo como fotógrafo de eventos sociales. De acuerdo con información periodística de medios locales, se dedicaba a realizar sesiones fotográficas para bodas, fiestas de XV años, celebraciones familiares y temporadas especiales, tales como las fiestas decembrinas.

La alerta de testigos llevó a la presencia de autoridades municipales, estatales y personal de Protección Civil | Facebook / A Diario Córdoba

La reconstrucción del asesinato de Luis Téllez Camarillo

Los primeros reportes indican que el ataque ocurrió cuando el fotógrafo llegaba a su domicilio, ubicado en el Andador 15 de la prolongación de la privada 40, dentro del fraccionamiento Rincón del Bosque. Tras el homicidio, la zona fue acordonada por fuerzas de seguridad para preservar la escena y permitir que agentes de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue levantado por personal ministerial y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) del ejido San Miguelito, donde se le practicaría la necropsia de ley. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las líneas de investigación ni sobre posibles avances en el esclarecimiento del caso.

Violencia continua en Veracruz: asesinatos en el centro del estado

El asesinato de Enrique Téllez generó consternación entre habitantes de Córdoba y en el gremio local de fotógrafos y prestadores de servicios para eventos sociales. A través de redes sociales, colegas y clientes expresaron su pesar y exigieron que el crimen sea esclarecido, al tiempo que destacaron la trayectoria profesional de la víctima.

La FGE Veracruz no ha dado una posición clara respecto a cómo seguirá la investigación legal del asesinato del fotógrafo Luis Téllez | Imagen Ilustrativa Infobae

Este homicidio se registra en un contexto de violencia persistente en Veracruz, particularmente en la región centro del estado, donde en semanas recientes se han reportado diversos delitos de alto impacto. Aunque las autoridades no han vinculado el ataque con la actividad profesional del fotógrafo, el caso refuerza la percepción de inseguridad entre la población, incluso en zonas residenciales.

Mientras continúan las investigaciones, el asesinato de Enrique Téllez en Córdoba permanece sin una explicación oficial.