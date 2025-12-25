México

Familia Aguilar y Christian Nodal regalan juguetes a niños por Navidad y los tunden en redes

Usuarios en redes cuestionaron la autenticidad de la caridad y recordaron las recientes polémicas de Nodal con su hija

La dinastía Aguilar y Christian
La dinastía Aguilar y Christian Nodal celebran Navidad regalando juguetes a niños en Zacatecas. (X/raulgtzoficial)

La familia Aguilar y Christian Nodal protagonizaron una entrega masiva de juguetes a niños en Zacatecas por la Navidad, pero la acción generó una oleada de críticas y debates en redes sociales.

Este 24 de diciembre, la dinastía encabezada por Pepe Aguilar salió a las calles del municipio de Tayahua para regalar juguetes y convivir con la comunidad, en una tradición que ha caracterizado a la familia durante años.

El evento reunió a Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar, Aneliz, Leonardo y otros integrantes de la familia en el entorno del rancho El Soyate, donde la familia tiene propiedades. En este sitio también descansan los restos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

La entrega de juguetes es una tradición de larga data en la familia Aguilar en esta época decembrina. Los artistas entregaron regalos, se tomaron fotografías con vecinos y fans. En los videos que circulan en redes sociales se ve a Pepe Aguilar con un megáfono animando a la gente.

Familia Aguilar y Nodal entregan juguetes en Zacatecas a niños por Navidad. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Durante la jornada, la presencia de Nodal junto a la familia fue confirmada por múltiples imágenes y videos.

Usuarios critican a la familia

La iniciativa navideña se vio enmarcada por las polémicas que la familia ha protagonizado desde el año pasado a raíz de la relación entre la menor de los Aguilar y el sonorense luego de su ruptura con la cantante argentina Cazzu.

Si bien varios usuarios aplaudieron la tradición y el gesto hacia los niños, otros cuestionaron la autenticidad y las intenciones detrás del acto, asegurando que sólo buscan limpiar su imagen.

Varios usuarios señalaron que Ángela Aguilar aventaba los regalos desde la camioneta en movimiento, sin detenerse, lo que provocó que la gente tuviera que correr tras el vehículo para recibir un obsequio.

Familia Aguilar y Nodal entregan juguetes en Zacatecas a niños por Navidad. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Además, los internautas también trajeron el tema del conflicto legal y mediático entre Nodal y Cazzu, ex pareja del cantante, por la convivencia y manutención de su hija Inti, a quien no ve desde el 2024.

Algunos de los comentarios fueron:

  • “Todo para expiar sus pecados y así no funciona la vida”.
  • “Cuando la caridad se convierte en vanidad”.
  • “Parece un lavado de imagen”.
  • “Ay, Nodal, llévale una Barbie a tu hija”.
  • “Pues ojalá acciones como estás laven su imagen”
  • “Yo tenía unos tíos bien hdp. Cada año iban a dejar una buena cantidad de dinero a una iglesia para expiar sus pecados. Luego la iglesia se quemó”
  • “Los actos de caridad, si se presumen, no eran de caridad al final”.

Celebran Navidad en familia

(Instagram)
(Instagram)

Tras la entrega pública de juguetes, Ángela Aguilar difundió en redes sociales imágenes de la celebración de Navidad en el rancho El Soyate, en un ambiente íntimo y familiar.

(Instagram)
(Instagram)

Entre las postales, Ángela Aguilar aparece usando botas vaqueras, así como las decoraciones en su hogar.

También se mostró junto a Nodal muy felices.

