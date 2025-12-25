El policía que terminó convertido en criminal: la historia del “Mochaorejas”, acusado de perpetrar 200 secuestros

Los métodos violentos y las amenazas de Daniel Arizmendi marcaron un antes y un después en la historia del secuestro en México. (Ilustración: Infobae México)

La historia de Daniel Arizmendi, conocido como “El Mochaorejas”, ha revivido tras la reciente decisión judicial que lo absuelve del delito de secuestro.

Luego de 27 años en prisión, una resolución de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, consultada por Infobae México, declaró que los elementos aportados por la entonces Procuraduría General de la República resultaron insuficientes para mantener la acusación de secuestro sobre Arizmendi, ordenando su inmediata liberación respecto a ese proceso.

Sin embargo, Arizmendi continuará en prisión al ser considerado “plenamente responsable” de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, delito por el que recibió una condena de 8 años y una multa de 13 mil 225 pesos, con la opción de sustituir el pago por quinientas jornadas de trabajo no remunerado en favor de la comunidad.

Daniel Arzimendi nació en Morelos y trabajó en la policía antes de ser criminal

Arizmendi continuará en prisión debido a una condena por delincuencia organizada, por la cual recibió ocho años y una multa de 13 mil 225 pesos. Foto: Cuartoscuro

Originario de Miacatlán, Morelos, Arizmendi nació el 22 de julio de 1958 y creció en una familia marcada por violencia doméstica y abandono. El historial de Arizmendi representa uno de los episodios más oscuros del delito de secuestro en México, con un nivel de crueldad que, en muchos casos, desafió los límites de la imaginación colectiva.

Tras mudarse a la capital con su familia, Arizmendi vivió en condiciones precarias y violencia. Enfrentó dificultades escolares que lo llevaron a abandonar la secundaria y a trabajar desde joven en el taller familiar.

En 1977, Arizmendi se casó con María de Lourdes Arias, con quien compartía una relación conflictiva y violenta. La carencia de afecto y episodios de agresión marital se combinaron con su dificultad para mantener empleos estables, mientras su esposa trabajaba en el IMSS.

Arizmendi ingresó a la Policía Judicial de Morelos a los 26 años, apoyado por su hermano Aurelio, pero solo permaneció dos meses. Durante ese breve periodo, conoció a un detenido apodado “El Móvil”, quien le enseñó técnicas para el robo de vehículos, lo que marcó el inicio de su carrera delictiva.

Crecimiento y auge del “Mochaorejas”

La banda de los Arizmendi, liderada por Daniel y su hermano Aurelio, fue responsable de cerca de 200 secuestros en siete estados del país. (Foto: Cuartoscuro)

El paso siguiente fue su incursión en el delito del secuestro, tras recibir información de su entorno familiar sobre el rentable desenlace de un plagio ocurrido en Cuernavaca. Arizmendi comenzó a operar con antiguos compañeros de fechorías, entre ellos su hermano.

La primera víctima de la organización fue un empresario gasolinero, a quien mantuvieron cautivo y por cuya liberación exigieron inicialmente un millón de pesos, aunque la negociación final se cerró en 350 mil.

Los métodos de Arizmendi evolucionaron hacia una violencia extrema, como quedó demostrado durante su séptimo secuestro: le cortó una oreja a un empresario. Semejante acto de crueldad se convertiría en su sello, desencadenando el apodo que lo haría célebre.

Arresto del “Mochaorejas” en el Estado de México

El arresto de Arizmendi, en agosto de 1998 en Naucalpan, implicó la desarticulación de su grupo criminal y la incautación de millonarios recursos ilícitos. (Foto: Cuartoscuro)

Sus crímenes alcanzaron una gran notoriedad, junto con la propagación del terror a través de asesinatos y burlas dirigidas a las familias de sus víctimas, le dieron una fama que finalmente contribuyó a su propia captura.

El 17 de agosto de 1998, un grupo especial antisecuestros conformado por agentes federales y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional logró arrestar a Arizmendi y desarticular toda la organización criminal en las inmediaciones de Toreo Cuatro Caminos, en Naucalpan, Estado de México. Durante la operación incautaron 600 centenarios, 30 millones de pesos y 500 mil dólares. Ese mismo día, “El Mochaorejas” reconoció haber asesinado a cuatro personas.

La banda de “El Mochaorejas” llegó a ser señalada como responsable de aproximadamente 200 secuestros y extendió sus operaciones a siete entidades federativas del centro y sur de México, contando con la complicidad de altos mandos de la seguridad pública. Entre las víctimas figuran siete empresarios españoles.

El 22 de agosto de 2003, un tribunal lo sentenció a 393 años de prisión por cargos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio.